Мелания Трамп передала Путину на Аляску личное письмо: о чем там говорится, — Reuters

Первая леди США Мелания Трамп написала президенту России Владимиру Путину личное письмо, которое передала через Дональда Трампа во время саммита на Аляске. Его президент США лично вручил в руки главе Кремля.

Related video

Жена Дональда Трампа в письме в частности подняла вопрос о тяжелом положении детей в Украине и России на фоне продолжающейся войны. Об этом узнало агентство Reuters по информации от источников в Белом доме.

Сама Мелания Трамп не сопровождала мужа во время его поездки в Анкоридж на Аляске.

Неназванные чиновники Белого дома сообщили медиа, что Трамп передал письмо Мелании лично в руки Путину. Однако они не раскрыли все подробности относительно того, о чем жена Трампа писала лидеру Кремля, упомянув лишь о вопросах относительно детей.

Также агентство упомянуло о похищенных Россией украинских детях.

Российские медиа уже отреагировали на новость о письме Путину от Мелании Трамп. Так, издание "Известия", передавая новость Reuters, опустило информацию о том, что жена Трампа в письме писала о "тяжелом положении детей" как в Украине, так и в России.

"По данным агентства, в письме поднимается тема тяжелого положения детей, находящихся в Украине — упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного украинского конфликта", — пишут росСМИ.

Сам получатель письма, Владимир Путин, на момент публикации его не комментировал.

Стоит отметить, что в марте текущего года издание The Washington Post сообщило, что США прекратили расследование похищений украинских детей Россией. Белый дом в частности прекратил финансирование проекта лаборатории Йельского университета, который отслеживал похищения Россией детей в Украине.

Напомним, 16 августа росСМИ передали комментарии Кремля относительно переговоров Путина и Трампа на Аляске: Дмитрий Песков заявил, что переговоры прошли удачно.

Также Дональд Трамп в эфире Fox News прокомментировал переговоры с Путиным, объявив о том, что расценивает их на "10 из 10" баллов.