Депортация детей из Украины в РФ: США прекратили раследования похищений, – СМИ

Финансирование проекта лаборатории Йельского университета, отслеживающего похищения оккупантами украинских детей, прекращено. Киев настаивает, что любое соглашение о перемирии включает возврат всех детей и привлечение к ответственности за их похищение.

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Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование проекта, отслеживающего похищения Россией украинских детей. Об этом сообщила американская газета The Washington Post cо ссылкой на чиновников, знакомых с распоряжением.

Программа лаборатории Йельского университета документировала возможные военные преступления России, включая массовую депортацию украинских детей. Специалисты хранили доказательства похищения детей из Украины в базе данных Caesar.

После прекращения финансирования работники проекта потеряли доступ к спутниковым снимкам и биометрическим данным около 35 тысяч украинских детей. Исследователи, потратившие годы на сбор и обобщение данных, говорят, что ставки высоки.

"Администрация Трампа из-за некомпетентности или намеренно поставила под сомнение действительность трехлетних свидетельств военных преступлений РФ. На это потратили 26 миллионов долларов налогоплательщиков", — сказал один из участников проекта.

Депортация детей из Украины: чем опасен шаг Трампа?

Наибольшую тревогу у законодателей вызывает возможное удаление базы данных лаборатории. Данный шаг администрации Трампа препятствует передаче доказательств прокурорам, ведущим многочисленные уголовные дела против РФ.

Это же касается обвинения Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина за вывоз детей из оккупированных территорий Украины. МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина, но Россия и США не признает юрисдикцию суда.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища навсегда удалили. Это будет иметь разрушительные последствия", — говорится в письме группы законодателей-демократов госсекретарю Марко Рубио и министру финансов США Скотту Бессенту.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 17 марта сообщил, что любое соглашение о прекращении боев должно включать возврат украинских детей и привлечение к ответственности за их похищение. Рубио недавно говорил, что возвращение детей станет важным вопросом мирного урегулирования.

Напомним, агентство Reuters писало о планах Трампа лишить около 240 тысяч украинцев временного правового статуса. Это входит в антимиграционную программу новой администрации.

Фокус ранее писал, как в странах Европейского Союза изымали детей у родителей-беженцев и официальных опекунов из Украины. Одна из причин таких ситуаций — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по законам ЕС.