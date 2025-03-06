Трамп хочет лишить украинских беженцев правового статуса в США, — Reuters

Свое убежище могут потерять примерно 240 тысяч украинцев. Им и сотням тысяч других мигрантов грозит ускоренная депортация.

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить примерно 240 тысяч украинцев временного правового статуса. Об этом 6 марта со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника и еще три источника сообщили в Reuters.

Отмечается, что украинские беженцы могут потерять свой статус уже в апреле, и это станет "потрясающим изменением" отношения к ним со стороны Вашингтона. Потенциально этот шаг ведет к ускоренной депортации.

По словам источников, лишение украинцев защиты — это часть более широких усилий новой администрации в отношении более 1,8 миллиона мигрантов, которые получили разрешения на въезд в США по временным гуманитарным программам, запущенным при каденции Джо Байдена.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что пока не имеют никаких сообщений, а Белый дом и посольство Украины на запросы о комментариях не ответили. Ранее Трамп призвал исполнительным приказом "прекратить все программы категорического условно-досрочного освобождения", то есть такие, которые позволяют временное пребывание в стране при особых обстоятельствах.

По данным СМИ, уже в этом месяце решение должно коснуться примерно 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Потеряв свои разрешения на пребывание в США, эти люди могут быть депортированы по ускоренной процедуре.

Иммигрантов, которые нелегально пересекают границу, депортируют в течение двух лет после въезда. Для тех, кто въехал в США через законные порты или получал разрешение на временное пребывание, четких сроков не установлено. Вышеупомянутые программы были частью более широких усилий по созданию временных легких путей въезда для сдерживания нелегальной иммиграции и оказания гуманитарной помощи.

Эти программы также охватывали более 70 тысяч граждан Афганистана, которые спасались из страны после ее захвата талибами. Еще миллион мигрантов запланировали время для пересечения границы через приложение CBP One. Тысячи других — участвовали в меньших программах, в частности по воссоединению семьи.

Трамп заявлял, что программы Байдена выходят за пределы американского законодательства.

Напомним, в Politico сообщили, что команда Трампа ведет тайные переговоры с украинской оппозицией относительно быстрых выборов в Украине. По данным издания, замысел заключается в том, чтобы выборы президента прошли после прекращения огня, но до мирных переговоров.

Информацию об этих переговорах прокомментировали лидеры партий Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Они рассказали, когда видят возможность провести президентские выборы в Украине.