Трамп хоче позбавити українських біженців правового статусу у США, — Reuters

Свій прихисток можуть втратити приблизно 240 тисяч українців. Їм та сотням тисяч інших мігрантів загрожує прискорена депортація.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити приблизно 240 тисяч українців тимчасового правового статусу. Про це 6 березня з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника і ще три джерела повідомили у Reuters.

Зазначається, що українські біженці можуть втратити свій статус вже у квітні, і це стане "приголомшливою зміною" ставлення до них з боку Вашингтону. Потенційно цей крок веде до прискореної депортації.

Зі слів джерел, позбавлення українців захисту — це частина ширших зусиль нової адміністрації стосовно понад 1,8 мільйона мігрантів, які отримали дозволи на в’їзд у США за тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними за каденції Джо Байдена.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що наразі не мають жодних повідомлень, а Білий дім і посольство України на запити щодо коментарів не відповіли. Раніше Трамп закликав виконавчим наказом "припинити всі програми категоричного умовно-дострокового звільнення", тобто такі, які дозволяють тимчасове перебування в країні за особливих обставин.

За даними ЗМІ, вже цього місяця рішення має торкнутись приблизно 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели. Втративши свої дозволи на перебування у США, ці люди можуть бути депортовані за прискореною процедурою.

Іммігрантів, які нелегально перетинають кордон, депортують впродовж двох років після в’їзду. Для тих, хто в’їхав у США через законні порти або отримував дозвіл на тимчасове перебування, чітких термінів не встановлено. Вищезгадані програми були частиною ширших зусиль щодо створення тимчасових легких шляхів в’їзду задля стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги.

Ці програми також охоплювали понад 70 тисяч громадян Афганістану, які рятувались з країни після її захоплення талібами. Ще мільйон мігрантів запланували час для перетину кордону через застосунок CBP One. Тисячі інших — брали участь у менших програмах, зокрема з возз’єднання сім’ї.

Трамп заявляв, що програми Байдена виходять за межі американського законодавства.

Нагадаємо, у Politico повідомили, що команда Трампа веде таємні переговори з українською опозицією щодо швидких виборів в Україні. За даними видання, задум полягає у тому, щоб вибори президента пройшли після припинення вогню, але до мирних переговорів.

Інформацію про ці переговори прокоментували лідери партій Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Вони розповіли, коли бачать можливість провести президентські вибори в Україні.