Команда Трампа веде таємні переговори з Тимошенко і членами партії Порошенка, — ЗМІ

За даними Politico, обговорення стосувалось проведення швидких президентських виборів в Україні. Задум полягає у тому, щоб провести вибори після припинення вогню, але до початку мирних переговорів.

Related video

Топсоратники президента США Дональда Трампа ведуть секретні переговори з опонентами лідера України Володимира Зеленського щодо виборів. Про це 6 березня повідомили у Politico.

Зазначається, що у таємних переговорах брали участь четверо неназваних високопоставлених членів команди Трампа. Зі слів трьох українських нардепів й експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії США, український бік представляли колишня прем’єрка Юлія Тимошенко й високопоставлені члени партії експрезидента Петра Порошенка.

За даними ЗМІ, дискусія була зосереджено на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Нині вони відкладають відповідно до Конституції через воєнний стан. Соратники Трампа переконані, що Зеленський втратить свої голоси через втому від війни та розчарування суспільства через корупцію. Журналісти зауважили, що останнє опитування свідчить про протилежне — Зеленський досі впевнено лідирує в боротьбі за президентство.

Офіційно Вашингтон виступає проти втручання у внутрішню політику Україні. Однак, як підкреслили у виданні, поведінка Трампа і його чиновників демонструє протилежне. Київ критикували за непроведення виборів, а сам лідер США назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Повідомляється, що Зеленський попри сподівання Білого дому значно популярніший як за Тимошенко, так і за Порошенка. Його найближчий конкурент — колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нині є послом у Великій Британії.

"Ключ до всіх планів, які обговорюються по зворотних каналах, полягає в тому, щоб провести президентські вибори після того, як буде узгоджено тимчасове припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Ідею дострокових виборів президента проштовхує і Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського", — пояснили у ЗМІ.

Тимошенко і Порошенко публічно виступили проти виборів до завершення бойових дій, цю ж позицію підтримав і мер Києва Віталій Кличко. Однак, зі слів неназваного республіканського експерта із зовнішньої політики, люди лідерів опозиції все ж спілкуються з командою Трампа, позиціонуючи себе як тих, з ким "легше працювати".

Речниця Тимошенко відмовилась коментувати ймовірну участь політикині в таємних переговорах. Пресслужба партії "Європейська солідарність" запевнила, що виступає за забезпечення "вільних та справедливих конкурентних післявоєнних виборів".

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко попередив, що вибори підуть лише на користь Росії.

"Я вважаю, що Трампу байдуже, чи будуть в Україні вибори, чи ні. Це наратив (Володимира, — ред.) Путіна, мета Путіна. Путін використовує Трампа, щоб нав’язати Україні вибори з однією метою — підірвати нас зсередини. Він хоче прибрати Зеленського, тому що він є символом нашого опору. Путін розуміє, що виборча кампанія під час війни буде руйнівною для нашої єдності та нашої стабільності", — пояснив він.

Повідомляється, що останніми тижнями Тимошенко намагалась переконати депутатів партій-конкурентів перейти на її бік. Вона зазначала, що у Зеленського не буде іншого вибору окрім призначення виборів, і це дасть можливість сформувати нову більшість у парламенті.

Сам Зеленський відкинув ідею про свою відставку та пожартував, що якби вибори проходили цього року, він, найімовірніше, здобув би перемогу. Президент підкреслив, що піде на відпочинок, якщо Україна стане членом НАТО, адже тоді його місія буде виконана.

Нагадаємо, 23 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що на виборах завжди наполягала РФ, і згодом такі ж вимоги з’явились у США. Він пояснив, що неясно, як в умовах війни гарантувати безпеку виборців і міжнародних спостерігачів, як забезпечити голосування на прифронтових територіях, як зібрати голоси біженців, воїнів і мешканців тимчасово окупованих територій.

Колишній президент та нардеп Петро Порошенко заявляв 16 лютого, що вибори в Україні можуть відбутись 26 жовтня 2025 року.