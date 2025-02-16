Порошенко назвав ймовірну дату, коли можуть відбутися вибори: подробиці

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко говорить, що низка джерел у різних відомствах повідомляють про підготовку до проведення парламентських і місцевих виборів. Наймовірніше дата їх проведення — кінець жовтня цього року.

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П'ятий президент України та чинний народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що вибори в Україні можуть відбутися 26 жовтня 2025 року. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Цензор.Нет".

Так Порошенко відреагував на запитання журналістки про те, коли на думку політика, може відбутися голосування.

"Запишіть — 26 жовтня цього року", — сказав Порошенко

На уточнення журналістки про те, з чого політик робить такий висновок і чи не є така дата продиктованою західними партнерами, то він сказав, що низка його джерел підтверджує цю інформацію.

"Вони [джерела] на Банковій. За нашими джерелами в правоохоронних органах. За нашими джерелами в поліграфкомбінаті "Україна", який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс в Берліні. Виключно для підготовки виборів", — заявив Порошенко.

На думку політика, ці вибори будуть прив'язані до того факту, що в кінці 2025 мають відбутися вибори парламенту, хоча "вони мали відбутися два роки тому". Також нардеп додає, що одночасно з парламентськими мають відбутися місцеві вибори.

"Мрія [чинної] влади — провести всі вибори одночасно. Але американці цього не дають робити. І от вони зараз готують все так, щоб лишити без опонентів. І вповзти знову у владу, руйнуючи демократію, свободу, прозорість виборів. Тому що вони бояться з влади йти", — резюмує Порошенко.

Раніше стало відомо, що США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року. За словами представника президента США з питань України та Росії, у більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни.

Згодом народна депутатка Софія Федина повідомила, що наразі може готуватися друк бюлетенів на вибори. За її словами, держпідприємство "Україна" вже розрахує витрати на підготовку до виборчого процесу.