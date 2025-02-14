Вибори президента України: бюлетені можуть готувати на друк, — нардеп

За словами нардепа Софії Федини, держпідприємство "Україна" розрахує витрати на друк бюлетенів до виборів. У ЦВК тим часом говорять про відсутність підстав для підготовки та проведення будь-яких виборів.

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Державному підприємству "Україна" 13 лютого доручили розрахувати витрати на роздруківку бюлетенів для президентських виборів. Про це повідомила народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Софія Федина в ефірі телеканала "Еспресо".

"Так скажіть мені, чи не готується Зеленський до виборів? Готується і зачищає своїх політичних опонентів. У такому разі [меру Києва Віталію] Кличку і [колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію] Залужному — приготуватися", — розповіла політик.

За її словами, чинна влада країни переслідує військових і представників місцевого самоврядування.

"Логічно, що їхні лідери будуть наступними після лідера партії "Європейська солідарність"] Петра Порошенка", — підсумувала Федина.

Держпідприємство і Центральна виборча комісія України (ЦВК) не коментували заяву нардепа про підготовку до президентських виборів. У повідомленні ЦВК від 13 лютого йдеться про відсутність фактичних і юридичних підстав для підготовки та проведення будь-яких виборів.

ЦВК працює над відновленням функціонування державного реєстру виборців. Через постійні перейменування населених пунктів і вулиць, ЦВК разом з органами місцевого самоврядування та військовими адміністраціями відновлюють інформацію про виборчі дільниці.

"Зазначені рішення є плановою роботою ЦВК", — підсумувало відомство.

Нагадаємо, юристи раніше говорили, що після скасування воєнного стану в Україні навряд чи припинять одразу загальну мобілізацію. Загроза від Росії нікуди не зникне.

ЦВК відновила доступ до інформації про минулі вибори в Україні на початку лютого. На сайті комісії можна побачити дані про вибори народних депутатів і президентів у різні роки.