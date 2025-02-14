Выборы президента Украины: бюллетени могут готовить на печать, — нардеп

По словам нардепа Софии Федины, госпредприятие "Украина" рассчитает расходы на печать бюллетеней к выборам. В ЦИК тем временем говорят об отсутствии оснований для подготовки и проведения любых выборов.

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Государственному предприятию "Украина" 13 февраля поручили рассчитать расходы на распечатку бюллетеней для президентских выборов. Об этом сообщила народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" София Федина в эфире телеканала "Еспресо".

"Так скажите мне, не готовится ли Зеленский к выборам? Готовится и зачищает своих политических оппонентов. В таком случае [мэру Киева Виталию] Кличко и [бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию] Залужному — приготовиться", — рассказала политик.

По ее словам, действующие власти страны преследуют военных и представителей местного самоуправления.

"Логично, что их лидеры будут следующими после лидера партии "Европейская солидарность"] Петра Порошенко", — заключила Федина.

Госпредприятие и Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) не комментировали заявление нардепа о подготовке к президентским выборам. В сообщении ЦИК от 13 февраля говорится об отсутствии фактических и юридических оснований для подготовки и проведения любых выборов.

ЦИК работает над возобновлением функционирования государственного реестра избирателей. Из-за постоянных переименований населенных пунктов и улиц, ЦВК вместе с органами местного самоуправления и военными администрациями восстанавливают информацию об избирательных участках.

"Указанные решения являются плановой работой ЦИК", — заключило ведомство.

Напомним, юристы ранее говорили, что после отмены военного положения в Украине вряд ли прекратят сразу всеобщую мобилизацию. Угроза от России никуда не пропадет.

ЦИК восстановила доступ к информации о прошлых выборах в Украине в начале февраля. На сайте комиссии можно увидеть данные о выборах народных депутатов и президентов в разные годы.