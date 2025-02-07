Открытие границ и остановка мобилизации: какие изменения после отмены военного положения, — юрист

Мобилизация в Украине будет перманентной, считает заслуженный юрист Владимир Пилипенко. Это означает, что частично она продолжится и без военного положения.

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Украине будет угрожать Россия и после вероятной отмены военного положения. В таком случае вряд ли отменят всеобщую мобилизацию. Впрочем, есть вероятность, что объемы призыва в ВСУ все же уменьшат. О том, возможно ли открытие границ и что будет с мобилизацией в условно "мирное" время, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко рассказал в эфире "Новости. Live".

Военное положение и мобилизация — комментарий Владимира Пилипенко см. с 2:39:02

Пилипенко ответил на вопрос, что будет происходить после возможной отмены военного положения: остановят ли всеобщую мобилизацию и откроют ли границы. Юрист напомнил, что военное положение и мобилизация были объявлены указом президента и утверждены Верховной Радой. В какой-то момент их действительно могут отменить. Но, во-первых, не ясно, как долго будет действовать это решение, поскольку угроза со стороны РФ будет существовать и дальше. Кроме того, во-вторых, мобилизация продолжится, но, вероятно, в меньших объемах. Например, возможна частичная мобилизация. Также могут начать процесс демобилизации, но это также требует пополнения армии новыми людьми, заявил собеседник журналистов.

"Может быть частичная демобилизация, но тогда должна быть определенная мобилизация. [Мобилизация] не в тех пределах, в которых она идет во время военного положения, но она должна быть, и этот процесс, наверное, в ближайшие годы будет перманентным", — отметил Пилипенко.

По мнению юриста, поскольку угроза РФ никуда не исчезнет после отмены военного положения, то людей будут призывать. При этом мобилизационные планы будут несколько меньше, чем во время боевых действий, признал он. С внешними угрозами связан и вопрос о пересечении границы: Украина должна быть готова к тому, что соседи на востоке и севере будут пытаться ее уничтожить, сказал он.

"Очевидно, что обороноспособность для Украины является одним из важнейших составляющих ее существования сегодня. Это же, в свою очередь, вызывает вопрос о пересечении границы. Потому что эти вопросы взаимосвязаны", — заявил Пилипенко.

Военное положение и мобилизация — детали

Отметим, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. При этом вопрос военного положения появляется в контексте выборов президента и Верховной Рады. В США время от времени звучали требования провести выборы: об этом говорили как при президенте Джо Байдене, так и сегодня, когда к власти пришел Дональд Трамп. В частности, об этом упоминал и спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог.

С другой стороны, еще одна сила, которая требует выборов в Украине, — это РФ. Российские политики и президент Владимир Путин повторяют, что требуют выборов президента, поскольку Зеленский будто бы "не легитимен".

Напоминаем, в декабре 2024 года издание El Mundo написало о предложении, которое якобы получил Зеленский: проведение выборов в обмен на "золотую ссылку".