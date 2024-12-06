В СМИ написали о "золотой ссылке" Зеленского в Лондон в обмен на мир: какова реакция Киева (видео)

Анонимный источник неизвестного происхождения рассказал испанским журналистам о вероятной идее Запада отстранить Владимира Зеленского от власти в обмен на завершение войны. В Киеве заявили, что это "абсурд", "вброс" и ИПСО.

Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, предлагаются отказаться от должности и согласиться на проведение президентских выборов, которые должны были бы пройти в 2023 году, но отложены согласно Конституции. Взамен украинцам могут пообещать перемирие и иностранные войска на замороженной линии фронта. О предложениях, которые, как предполагают, мог получить Киев, написало издание El Mundo. Появилась реакция главы комитета ВР по вопросам внешней политики Александра Мережко, который опроверг подобные предположения.

Завершение войны — Мережко о "золотой ссылке" см. с 18:36

Журналисты передали информацию, полученную от анонимных источников в "дипломатических кругах". О ком именно идет речь и можно ли этому лицу доверять, не объяснили. Источники заявили, что якобы во власти две недели подряд "ходят слухи" о быстром способе завершения войны. Чтобы война завершилась, от Украины требуют два шага: отослать президента Зеленского в Лондон и провести президентские выборы. В обмен на это Украине якобы обещают перемирие, быстрое вступление в Европейский Союз и войска Франции и Великобритании. Иностранные войска будут стоять на замороженной линии разграничения для "обеспечения соблюдения режима прекращения огня", написали в статье El Mundo.

"Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотую ссылку" в Лондоне, а в Украине с 2023 года ждут президентские выборы, которые отложить из-за войны. Это движение будет сопровождаться "быстрым" вступлением в ЕС, экономической помощью для реконструкции и европейским развертыванием миротворческих сил", — привели журналисты слова неизвестного собеседника "из Киева".

Завершение войны — какова реакция Украины

Президент Украины, офис президента не отреагировали на публикацию испанского издания. Появилась реакция главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко. Мережко в эфире "Радио Свобода" заявил, что нет никаких слухов о "ссылке" и заявление анонимного источника El Mundo полностью не соответствует действительности. По мнению нардепа, это не просто фантазии, а российская спецоперация для дестабилизации ситуации в Украине.

"Это такой вброс, как говорят ИПСО. Здесь нет никакой основы даже для таких слухов. Это просто абсурдно. Здесь нечего комментировать", — заявил политик.

Детали плана завершения войны

Отметим, Фокус писал о предложениях завершения войны, озвученных будущим президентом США Дональдом Трампом, его чиновниками, и о реакции на эти предложения Украины и Кремля.

Согласно плану будущего представителя Трампа по войне РФ Кита Келлога, американцы планируют заставить Украину сесть за стол переговоров с РФ и согласиться на ряд условий. Среди условий — официальный отказ от вступления в НАТО на ближайшие 20 лет, отказ от оккупированных россиянами территорий (почти пятая часть страны). При этом украинцам пообещают "гарантии безопасности". В свою очередь, новоизбранный президент США планирует давить на РФ: в одном из своих заявлений Трамп пригрозил, что за отказ Кремля от предложений мира Украина получит максимум оружия для дальнейшей борьбы.

Тем временем президент Зеленский сделал ряд заявлений относительно НАТО. Политик сообщил, что Украина готова стать членом альянса всей своей территорией, но обязуется не воевать за возвращение оккупированных регионов, и вернет их дипломатическим путем.

Напоминаем, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону повторил требования Кремля относительно русского языка в Украине, отказа от НАТО и о признании "территориальных реалий". Между тем издание BBC показало страницы Будапештского меморандума, в котором РФ, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность.