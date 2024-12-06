У ЗМІ написали про "золоте заслання" Зеленського в Лондон в обмін на мир: яка реакція Києва (відео)

Анонімне джерело невідомого походження розповіло іспанським журналістам про ймовірну ідею Заходу усунути Володимира Зеленського від влади в обмін на завершення війни. У Києві заявили, що це "абсурд", "вкид" та ІПСО.

Чинному президенту України Володимиру Зеленському, ймовірно, пропонуються відмовитись від посади та погодитись на проведення президентських виборів, які мали б пройти у 2023 році, але відкладені згідно з Конституцією України. Натомість українцям можуть пообіцяти перемир'я та іноземні війська на замороженій лінії фронту. Про пропозиції, які, як припускають, міг отримати Київ, написало видання El Mundo. З'явилась реакція глави комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, який спростував подібні припущення.

Завершення війни - Мережко про "золоте заслання" див. з 18:36

Журналісти передали інформацію, отриману від анонімних джерел в "дипломатичних колах". Про кого саме ідеться та чи можна цій особі довіряти, не пояснили. Джерела заявили, начебто у владі два тижні поспіль "ходять чутки" про швидкий спосіб завершення війни. Щоб війна завершилась, від України вимагають два кроки: відіслати президента Зеленського в Лондон та провести президентські вибори. В обмін на це Україні начебто обіцяють перемир'я, швидкий вступ в Європейський Союз та війська Франції та Британії. Іноземні війська стоятимуть на замороженій лінії розмежування для "забезпечення дотримання режиму припинення вогню", написали у статті El Mundo.

"Захід готує Володимиру Зеленському "золоте заслання" в Лондоні, а в Україні з 2023 року чекають президентські вибори, які відкласти через війну. Цей рух супроводжуватиметься "швидким" вступом до ЄС, економічною допомогою для реконструкції та європейським розгортанням миротворчих сил", — навели журналісти слова невідомого співрозмовника "з Києва".

Завершення війни — яка реакція України

Президент України, офіс президента не відреагували на публікацію іспанського видання. З'явилась реакція голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко. Мережко у ефірі "Радіо Свобода" заявив, що немає ніяких чуток про "заслання" і заява анонімного джерела El Mundo повністю не відповідає дійсності. На думку нардепа, це не просто фантазії, а російська спецоперація для дестабілізації ситуації в Україні.

"Це такий вкид, як кажуть ІПСО. Тут немає жодного підґрунтя навіть для таких чуток. Це просто абсурдно. Тут немає що коментувати", — заявив політик.

Деталі плану завершення війни

Зазначимо, Фокус писав про пропозиції завершення війни, озвучені майбутнім президентом США Дональдом Трампом, його посадовцями, та про реакцію на ці пропозиції України та Кремля.

Згідно з планом майбутнього представника Трампа щодо війни РФ Кіта Келлога, американці планують примусити Україну сісти за стіл перемовин з РФ та погодитись на низку умов. Серед умов — офіційна відмова від вступу в НАТО на найближчі 20 років, відмова від окупованих росіянами територій (майже п'ята частина країни). При цьому українцям пообіцяють "гарантії безпеки". Своєю чергою, новообраний президент США планує тиснути на РФ: в одній зі своїх заяв Трамп пригрозив, що за відмову Кремля від пропозицій миру Україна отримає максимум зброї для подальшої боротьби.

Тим часом президент Зеленський зробив низку заяв щодо НАТО. Політик повідомив, що Україна готова стати членом альянсу усією своєю територією, але зобов'яжеться не воювати за повернення окупованих регіонів, і поверне їх дипломатичним шляхом.

Нагадуємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону повторив вимоги Кремля щодо російської мови в Україні, відмови від НАТО і про визнання "територіальних реалій". Тим часом видання BBC показало сторінки Будапештського меморандуму, в якому РФ, США та Британія гарантували Україні безпеку та територіальну цілісність.