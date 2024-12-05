Не вартий паперу: BBC показало Будапештський меморандум з підписами гарантів безпеки (фото)

Під Будапештським меморандумом поставили підписи лідери країн, які володіли найбільшими ядерними арсеналами світу, нагадало BBC. Через 20 років Україна зазнала агресії з боку країни-гаранта безпеки, а інші підписанти допомоги так і не надали.

Сторінки Будапештського меморандуму старанно зшиті, зберігаються у державному архіві і їх не надто часто показують. Журналісти BBC отримали доступ до документа, підписаного 30 років тому. У тексті вказано, що Україна зобов'язується віддати власну ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки від трьох ядерних країн. Автентичні сторінки меморандуму з підписами глав України, США, Британії та РФ видання BBC News Ukranian опублікувало на сторінці Facebook.

Журналісти написали, що змогли отримати фото сторінок Будапештського меморандуму, який глава МЗС Андрій Сибіга повіз в Брюссель, щоб нагадати США, НАТО, іншим країнам про те, заради чого Україна відмовилась від ядерного арсеналу. У дописі нагадали, що меморандум підписали 30 років тому, а вже через 20 років стало ясно, що "він не вартий паперу, на якому написаний" (у 2014 році почалось гібридне вторгнення РФ). Документ містить шість пунктів, якихось таємних частин у ньому немає, наголосило видання. Є посилання на документи міжнародних організацій — на них ідеться про гарантії безпеки, територіальної цілісності та нерозповсюдження ядерної зброї. Наприклад, згадується Статут ООН, закличний акт ОБСЄ, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, ідеться у дописі BBC.

На фото сторінок з шести пунктами Будапештського меморандуму можна прочитати текст, згідно з яким Україні гарантували безпеку. Гарантами виступали ядерні країни — США, РФ, Велика Британія. Україна погодилась долучитись до Договору про нерозповсюдження, а натомість їй обіцяли, що проти неї ніколи не застосують ядерну зброю. Ще одна обіцянка — надати допомогу, якщо "Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї": тобто якщо на неї нападуть або погрожуватимуть ядерним ударом. У п'ятому пункті — не атакувати країну, яка не має ядерної зброї.

Будапештський меморандум — перші два пункти Фото: BBC Будапештський меморандум — текст документа Фото: BBC

Інші складові меморандуму — це титульна сторінка з назвою документа трьома мовами та сторінка з підписами голів країн, які гарантували Україні безпеку в обмін на втрату ядерного потенціалу. Можна побачити резолюції президента США Біла Клінтона, прем'єр-міністра Великої Британії Джона Мейджора, президента України Леоніда Кучми та президента РФ Бориса Єльцина.

Будапештський меморандум — перша сторінка Фото: BBC Будапештський меморандум — сторінка з підписами Фото: BBC

У дописі BBC також є фото лідерів п'яти країн під час зібрання "Взаимодействие в рамках повышения глобальной безопосности": бачимо лідера Білорусі Олександра Лукашенка, тодішнього лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва, лідерів США Клінтона, РФ — Єльцина, України — Кучму.

Будапештський меморандум — фото політиків США, РФ, України та ін. у 1994 році Фото: BBC

BBC навело коментар глави МЗС Андрія Сибіги щодо меморандуму та зобов'язань країн-гарантів безпеки. Посадовець пояснив, що під час розмови з представниками країн НАТО він буде обговорювати іншу концепцію безпеки — "мир через силу".

"Цей документ чи папір не зміг забезпечити українську чи трансатлантичну безпеку. Тому ми повинні уникнути повторення цих помилок", — навели журналісти слова Сибіги.

Будапештський меморандум — деталі

Зазначимо, Будапештський меморандум — документ, підписаний в грудні 1994 року, згідно з яким Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відмовилась від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки. В межах цієї угоди країна віддала ядерні боєголовки та позбулась засобів для запуску — ракет, пускових установок та стратегічних бомбардувальників. 3 грудня 2024 року Андрій Сибіга привіз українську копію документа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, щоб говорити про російсько-українську війну і про те, як вступ в альянс допоможе її закінчити.

Нагадуємо, 29 листопада експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав політиків своєї країни розмістити війська в Україні і пояснив, які завдання вони виконуватимуть.