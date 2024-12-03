Назвав "папером": Сибіга привіз у штаб-квартиру НАТО Будапештський меморандум (відео)

Очільник МЗС зазначив, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії є лише повноправне членство Києва в НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час свого візиту до Брюсселя нагадав, що 5 грудня виповнюється 30 років з моменту підписання Україною Будапештського меморандуму. Про це повідомляє "Громадське радіо".

За словами Андрія Сибіги, цей документ не зміг убезпечити України та трансатлантичні кордони.

"Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Це правдивий доказ, справжнє нагадування про те, що будь-які довгострокові рішення щодо довгострокової безпеки України недоречні та неприйнятні. Цей документ, цей папір не зміг гарантувати безпеку України та трансатлантичну безпеку", — повідомив Андрій Сибіга.

Він додав, що саме через це Україна повинні уникати повторення таких помилок.

"Ми будемо обговорювати з партнерами концепцію миру через силу, і ми маємо чітке розуміння, які кроки нам потрібні від європейських партнерів, щоб зробити нашу домашню роботу", — сказав міністр.

Андрій Сибіга зазначив, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії є лише повноправне членство України в НАТО.

Нагадаємо, що 3 грудня в матеріалі Politico йшлося про те, що зараз партнери обговорюють варіант вступу України до Альянсу без формальної процедури, зокрема за "німецькою процедурою". За цією схемою захід України приєднається до НАТО, тоді як окуповані Росією регіони на сході на цей момент залишаться за межами.