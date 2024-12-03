Лівобережжя "за бортом": на Заході розглядають вступ до НАТО частини України, — Politico

Видання зазначає, що саме цю ідею зараз, схоже, підтримує Зеленський. У Кремлі впевнені, що жодна частина України не може приєднатися до Альянсу.

До НАТО може вступити частина України, де не тривають бойові дії, як це свого часу зробив захід Німеччини під час Холодної війни. Про це пише видання Politico у матеріалі, де розглядаються альтернативні сценарії вступу України у НАТО.

Як повідомляє видання, зараз партнери обговорюють варіант вступу України до Альянсу без формальної процедури, зокрема за "німецькою процедурою".

Так, країни Північної Європи припустили, що поділ Німеччини під час холодної війни, коли західна частина країни приєдналася до НАТО, а схід був під контролем СРСР, може стати зразком для наслідування для України.

За цією схемою захід України приєднається до НАТО, тоді як окуповані Росією регіони на сході на цей момент залишаться за межами.

Видання зазначає, що саме цю ідею зараз, схоже, підтримує Зеленський.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми контролюємо", — сказав він Sky News на вихідних.

У Кремлі впевнені, що жодна частина України не може приєднатися до альянсу.

"Україна в НАТО є неприйнятною загрозою для існування Росії", — заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що у МЗС 3 грудня заявили, що Україна відкидає будь-які альтернативи членству в НАТО через негативний досвід Будапештського меморандуму.