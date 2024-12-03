Україна відкидає гарантії безпеки, які є альтернативами членству в НАТО, — МЗС

У зовнішньополітичному відомстві України заявили про "гіркий досвід Будапештського меморандуму", який став "памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень".

Україна відкидає будь-які альтернативи членству в НАТО через негативний досвід Будапештського меморандуму. Про це заявило Міністерство закордонних справ України у зверненні з нагоди 30-ї річниці підписання меморандуму.

Будапештський меморандум, підписаний 5 грудня 1994 року, мав гарантувати Україні безпеку, суверенітет і територіальну цілісність в обмін на відмову від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. Проте Росія, яка була одним із гарантів, грубо порушила міжнародні зобов’язання, що, за словами МЗС, перетворило меморандум на "памʼятник недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень".

МЗС наголошує, що Україна потребує юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, які можуть бути забезпечені лише повноправним членством у НАТО. Відомство звернулося до країн-підписантів меморандуму — США, Великої Британії, Франції, Китаю — та учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати вступ України до Альянсу.

"Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", — переконані у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зауважили, що Україна не пристане на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО, маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму.

"Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння", — йдеться у заяві.

Міністерство закликає партнерів зробити дієві кроки для якнайшвидшого приєднання України до Вашингтонського договору, щоб уникнути повторення помилок минулого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не планує погоджуватись на вступ до НАТО частиною своєї території.