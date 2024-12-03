Украина отвергает гарантии безопасности, которые являются альтернативами членству в НАТО, — МИД

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили о "горьком опыте Будапештского меморандума", который стал "памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности".

Украина отвергает любые альтернативы членству в НАТО из-за негативного опыта Будапештского меморандума. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины в обращении по случаю 30-й годовщины подписания меморандума.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года, должен был гарантировать Украине безопасность, суверенитет и территориальную целостность в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Однако Россия, которая была одним из гарантов, грубо нарушила международные обязательства, что, по словам МИД, превратило меморандум в "памятник недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности".

МИД отмечает, что Украина нуждается в юридически обязывающих гарантиях безопасности, которые могут быть обеспечены только полноправным членством в НАТО. Ведомство обратилось к странам-подписантам меморандума — США, Великобритании, Франции, Китая — и участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать вступление Украины в Альянс.

"Мы убеждены, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", — убеждены во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО, имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума.

"Приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции Украины. Это также единственный шанс остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения и восстановить доверие к ядерному разоружению", — говорится в заявлении.

Министерство призывает партнеров предпринять действенные шаги для скорейшего присоединения Украины к Вашингтонскому договору, чтобы избежать повторения ошибок прошлого.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует соглашаться на вступление в НАТО частью своей территории.