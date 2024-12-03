Левобережье "за бортом": на Западе рассматривают вступление в НАТО части Украины, — Politico

Издание отмечает, что именно эту идею сейчас, похоже, поддерживает Зеленский. В Кремле уверены, что ни одна часть Украины не может присоединиться к Альянсу.

В НАТО может вступить часть Украины, где не ведутся боевые действия, как это в свое время сделал запад Германии во время Холодной войны. Об этом пишет издание Politico в материале, где рассматриваются альтернативные сценарии вступления Украины в НАТО.

Как сообщает издание, сейчас партнеры обсуждают вариант вступления Украины в Альянс без формальной процедуры, в частности по "немецкой процедуре".

Так, страны Северной Европы предположили, что разделение Германии во время холодной войны, когда западная часть страны присоединилась к НАТО, а восток был под контролем СССР, может стать образцом для подражания для Украины.

По этой схеме запад Украины присоединится к НАТО, тогда как оккупированные Россией регионы на востоке на данный момент останутся за пределами.

Издание отмечает, что именно эту идею сейчас, похоже, поддерживает Зеленский.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы контролируем", — сказал он Sky News на выходных.

В Кремле уверены, что ни одна часть Украины не может присоединиться к альянсу.

"Украина в НАТО является неприемлемой угрозой для существования России", — заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что в МИД 3 декабря заявили, что Украина отвергает любые альтернативы членству в НАТО из-за негативного опыта Будапештского меморандума.