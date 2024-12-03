Назвал "бумагой": Сибига привез в штаб-квартиру НАТО Будапештский меморандум (видео)

Глава МИД отметил, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России является лишь полноправное членство Киева в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего визита в Брюссель напомнил, что 5 декабря исполняется 30 лет с момента подписания Украиной Будапештского меморандума. Об этом сообщает"Общественное радио".

По словам Андрея Сибиги, этот документ не смог обезопасить Украину и трансатлантические границы.

"В этот день исполняется 30 лет этой бумаге. Это правдивое доказательство, настоящее напоминание о том, что любые долгосрочные решения по долгосрочной безопасности Украины неуместны и неприемлемы. Этот документ, эта бумага не смог обеспечить безопасность Украины и трансатлантическую безопасность", — сообщил Андрей Сибига.

Он добавил, что именно поэтому Украина должны избегать повторения таких ошибок.

"Мы будем обсуждать с партнерами концепцию мира через силу, и мы имеем четкое понимание, какие шаги нам нужны от европейских партнеров, чтобы сделать нашу домашнюю работу", — сказал министр.

Андрей Сибига отметил, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России является только полноправное членство Украины в НАТО.

Напомним, что 3 декабря в материале Politico говорилось о том, что сейчас партнеры обсуждают вариант вступления Украины в Альянс без формальной процедуры, в частности по "немецкой процедуре". По этой схеме запад Украины присоединится к НАТО, тогда как оккупированные Россией регионы на востоке на этот момент останутся за пределами.