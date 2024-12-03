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Военный Фокус

Назвал "бумагой": Сибига привез в штаб-квартиру НАТО Будапештский меморандум (видео)

Андрей Сабига, будапештский меморандум, 30 лет будапештскому меморандуму, 30 лет будапештскому меморандуму
Глава МИД Андрей Сибига

Глава МИД отметил, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России является лишь полноправное членство Киева в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего визита в Брюссель напомнил, что 5 декабря исполняется 30 лет с момента подписания Украиной Будапештского меморандума. Об этом сообщает"Общественное радио".

По словам Андрея Сибиги, этот документ не смог обезопасить Украину и трансатлантические границы.

"В этот день исполняется 30 лет этой бумаге. Это правдивое доказательство, настоящее напоминание о том, что любые долгосрочные решения по долгосрочной безопасности Украины неуместны и неприемлемы. Этот документ, эта бумага не смог обеспечить безопасность Украины и трансатлантическую безопасность", — сообщил Андрей Сибига.

Он добавил, что именно поэтому Украина должны избегать повторения таких ошибок.

"Мы будем обсуждать с партнерами концепцию мира через силу, и мы имеем четкое понимание, какие шаги нам нужны от европейских партнеров, чтобы сделать нашу домашнюю работу", — сказал министр.

Андрей Сибига отметил, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России является только полноправное членство Украины в НАТО.

Напомним, что 3 декабря в материале Politico говорилось о том, что сейчас партнеры обсуждают вариант вступления Украины в Альянс без формальной процедуры, в частности по "немецкой процедуре". По этой схеме запад Украины присоединится к НАТО, тогда как оккупированные Россией регионы на востоке на этот момент останутся за пределами.