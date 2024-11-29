Захистять кордони: британські війська мають бути в Україні в будь-якому разі, — Джонсон (відео)

Колишній лідер британських консерваторів назвав Будапештський меморандум "колабораціонізмом" з Росією. Тому у Великої Британії є моральний обов'язок захищати Україну.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав розмістити британські війська на кордоні України в межах будь-яких можливих мирних угод. Про це пише The Telegraph.

Борис Джонсон — про Україну (з 19:26)

Джонсон сказав журналістам, що за охорону майбутніх ліній розмежування, якщо буде запроваджено режим припинення вогню, має нести відповідальність Європа і миротворці з різних країн ЄС.

"Не думаю, що нам слід відправляти війська для боїв, щоб вони протистояли росіянам. Але, думаю, як рішення, як частина кінцевої угоди, знадобиться, щоб багатонаціональні європейські миротворчі сили контролювали кордон і допомагали українцям", — сказав він, додавши, що не може уявити, щоб така європейська операція відбулася б без британців.

Джонсон також сказав, що західні країни повинні повідомити, які конкретні гарантії безпеки будуть запропоновані Україні в межах будь-якої мирної угоди. Має бути гарантія того, що Росія не переозброїться і не почне повторну агресію через кілька років.

Одним із можливих сценаріїв таких гарантій безпеки для України став би вступ до НАТО. Але багато хто з 32 країн Альянсу не поспішає із запрошенням. За словами журналістів, присутність же військ із країн НАТО вздовж майбутньої лінії розмежування в Україні надала б безпеку в межах миротворчих сил ООН без необхідності в прямому втручанні НАТО, згідно з 5-ю статтею статуту.

Джонсон же вважає, що єдине, що по-справжньому працює — це 5-та стаття, завдяки якій мир у Європі зберігався протягом 80 років.

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"З цієї причини в НАТО перебувають країни Балтії. З цієї ж причини поляки, угорці, чехи, фіни та шведи зараз у НАТО", — зазначив він. Усі ці країни, за винятком Швеції, нагадав колишній британський прем'єр-міністр, отримали "безпосередній травматичний досвід російського вторгнення, і тепер це і в України".

Він вважає, що вступ України до НАТО є єдиним рішенням, а у Великої Британії є "моральні зобов'язання" перед Україною.

За його словами після трьох років "бійні, жахливої жорстокості" єдине довгострокове рішення для України — це НАТО.

Ядерна зброя України

Солдат британської армії

Будапештський меморандум 1994 року — угоду, внаслідок якої Україні, Білорусі та Казахстану надали гарантії безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї, що перебувала на територіях країн, — Джонсон назвав "колабораціонізмом" із Росією. Тому, він вважає, що Велика Британія зобов'язана допомогти Україні зараз.

"Ми пішли на співпрацю з росіянами в 1994 році й забрали в українців ядерну зброю, яка б захистила їх від нинішнього жаху. Якби вони зберегли засіб ядерного стримування, Путін би не вбивав їх у їхніх ліжках зараз. Ми брали участь у цьому. Ми підписали меморандум. Тепер ми несемо моральну відповідальність за складнощі, з якими вони зіткнулися. Ми ведемо проксі-війну, але не надаємо нашим проксі можливості зробити свою роботу. Уже протягом кількох років ми дозволяли їм воювати зі зв'язаною рукою, і це було жорстоко", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, що на початку листопада Джонсон порівняв Путіна з Гітлером і заявив, що Україна стане васальною державою, якщо програє.

Також екслідер британських консерваторів заявляв, що британські війська можуть відправити в Україну, якщо Київ втратить військову підтримку Вашингтона.