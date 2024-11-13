Джонсон порівняв Путіна з Гітлером: Україна стане васальною державою, якщо програє (відео)

За словами колишнього прем'єра Великої Британії, у разі поразки України в усьому іншому світі все б здавалося так, що Захід зазнав поразки.

Колишній британський прем'єр-міністр заявив, що в разі перемоги російських військ в Україні країна перетвориться на васальну державу. Про це повідомляє видання GB News.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чому так важливо, щоб діти в школах знали про британські цінності та британську історію, він сказав, що люди мають пам'ятати про величезні жертви, яких зазнало старше покоління за свободу.

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"Що я бачу сьогодні, в Україні, це найочевидніше, все ту ж боротьбу. Коли я слухаю, що Путін пропонує російськомовним у деяких частинах України захопити цю країну, я чую голос Гітлера. Той самий аргумент. Безсумнівно, якби він досяг успіху в Україні, ця країна перетворилася б на васальну державу Росії. Будь-яка демократична незалежність була б припинена", — зазначив він.

У всьому іншому світі все б здавалося так, що Захід зазнав поразки, це було б знищення демократії.

Нагадаємо, що, за даними ЦПД, російські війська запустили по Україні балістику КНДР і 90 дронів.

Також повідомлялося, що, за даними бійця Сил оборони з позивним "Мучной", ЗС РФ вбивають клин для наступу. Зайняли Юр'ївку і почали бої за Пустинку.