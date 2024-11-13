Джонсон сравнил Путина с Гитлером: Украина станет вассальным государством, если проиграет (видео)

По словам бывшего премьера Великобритании, в случае поражения Украины во всем остальном мире все бы выглядело так, что Запад потерпел поражение.

Бывший британский премьер-министр заявил, что в случае победы российских войск в Украине страна превратится в вассальное государство. Об этом сообщает издание GB News.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, почему так важно, чтобы дети в школах знали о британских ценностях и британской истории, он сказал, что люди должны помнить о громадных жертвах, которые понесло старшее поколение за свободу.

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"Что я вижу сегодня, в Украине, это самое очевидное, все ту же борьбу. Когда я слушаю, что Путин предлагает русскоязычным в некоторых частях Украины захватить эту страну, я слышу голос Гитлера. Тот же аргумент. Несомненно, если бы он преуспел в Украине, эта страна превратилась бы в вассальное государство России. Любая демократических независимость была бы прекращена", — отметил он.

Во всем остальном мире все бы выглядело так, что Запад потерпел поражение, это было бы уничтожение демократии.

Напомним, что, по данным ЦПД, российские войска запустили по Украине баллистику КНДР и 90 дронов.

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