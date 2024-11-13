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Вбивают клин для наступления: ВС РФ заняли Юрьевку и начали бои за Пустынку, — боец

новости донетчины, война с россией, покровское направление, бои на покровском направлении
Фото: 59 ОМПБр / Facebook | ВСУ

Военнослужащий с позывным "Мучной" отмечает, что враг продолжает продвигаться по железному полотну в сторону населенного пункта Желтое. Генштаб ВСУ в сводке не комментирует возможные успехи ВС РФ в Донецкой области.

На Покровском направлении в Донецкой области у россиян есть успехи. Они продвинулись вдоль железной дороги в сторону Желтого и полностью захватили Юрьевку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Лисовка-Сухой Яр без изменений, продолжается утилизация г*вна, сейчас без продвижений врага, добиваем остатки которые валяются без дела, уже есть 2-200х и 5-300х свиновибл**ка, и это только утро! Так же, враг продолжает продвигаться по железному полотну в сторону населенного пункта Желтое и начались бои за населенный пункт Пустынка, который расположен северо-западнее Юрьевки, которую кстати враг полностью занял", — рассказал "Мучной".

Он отметил, что таким образом россияне убивают клин, который позволит подтянуть дополнительные фланги южнее Новоалексеевки для того, чтобы создать контрнаступательные действия вперед.

Бои на Покровском направлении Fullscreen
Бои на Покровском направлении

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

Аналитики DeepState сообщили, что за последние сутки россияне продвинулись возле ряда населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 ноября в сообщили, что россияне готовят тактические штурмовые действия на Запорожском направлении.