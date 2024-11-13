Вбивают клин для наступления: ВС РФ заняли Юрьевку и начали бои за Пустынку, — боец

Военнослужащий с позывным "Мучной" отмечает, что враг продолжает продвигаться по железному полотну в сторону населенного пункта Желтое. Генштаб ВСУ в сводке не комментирует возможные успехи ВС РФ в Донецкой области.

На Покровском направлении в Донецкой области у россиян есть успехи. Они продвинулись вдоль железной дороги в сторону Желтого и полностью захватили Юрьевку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Лисовка-Сухой Яр без изменений, продолжается утилизация г*вна, сейчас без продвижений врага, добиваем остатки которые валяются без дела, уже есть 2-200х и 5-300х свиновибл**ка, и это только утро! Так же, враг продолжает продвигаться по железному полотну в сторону населенного пункта Желтое и начались бои за населенный пункт Пустынка, который расположен северо-западнее Юрьевки, которую кстати враг полностью занял", — рассказал "Мучной".

Он отметил, что таким образом россияне убивают клин, который позволит подтянуть дополнительные фланги южнее Новоалексеевки для того, чтобы создать контрнаступательные действия вперед.

Бои на Покровском направлении

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

Аналитики DeepState сообщили, что за последние сутки россияне продвинулись возле ряда населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 ноября в сообщили, что россияне готовят тактические штурмовые действия на Запорожском направлении.