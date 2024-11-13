Вбивають клин для наступу: ЗС РФ зайняли Юр'ївку і розпочали бої за Пустинку, — боєць

Військовослужбовець з позивним "Мучной" наголошує, що ворог продовжує просуватися по залізному полотну у бік населеного пункту Жовте. Генштаб ЗСУ у зведенні не коментує можливі успіхи ЗС РФ на Донеччині.

На Покровському напрямку на Донеччині у росіян є успіхи. Вони просунулися вздовж залізниці в бік Жовтого і повністю захопили Юр'ївку. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Лисівка-Сухий Яр без змін, триває утилізація г*вна, зараз без просувань ворога, добиваємо залишки, які валяються без діла, вже маємо 2 — 200-х та 5 — 300-х свиновибл**ка, і це тільки ранок! Так само ворог продовжує просуватися по залізному полотну у бік населеного пункту Жовте та розпочалися бої за населений пункт Пустинка, який розташований північно-західніше від Юр'ївки, яку доречі ворог повністю зайняв", — розпоів "Мучной".

Він зауважив, що у такий спосіб росіяни вбивають клин, який дозволить підтягнути додаткові фланги південніше Новоолексіївки для того, щоб створити контрнаступальні дії вперед.

Бої на Покровському напрямку

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

Аналітики DeepState повідомили, що за останню добу росіяни просунулися біля низки населених пунктів.

"Ворог просунувся біля Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 листопада в повідомили, що росіяни готують тактичні штурмові дії на Запорізькому напрямку.