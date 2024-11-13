Росіяни готують тактичні штурмові дії на Запорізькому напрямку, — Коваленко

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, окупанти розглядають Курахівський напрямок, як частину можливих дій у Запорізькій області.

Російські окупаційні війська наразі не мають достатніх сил, аби здійснити наступ на Запоріжжя, проте намагатимуться штурмувати в районах кількох населених пунктів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко

"Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає", — написав Коваленко.

Він пояснив, що росіяни через своїх воєнкорів будуть масштабувати власні плани для того, аби "поширювати паніку" серед українського населення.

За його словами, Курахівський напрямок окупанти розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області.

"Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", — наголосив Коваленко.

пост Коваленка Фото: Скриншот

РФ готується штурмувати Запоріжжя?

11 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що під Запоріжжям ЗС РФ сконцентрували "підготовлені штурмові групи", які готові до наступу.

"(Штурми, — ред.) можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", — сказав Волошин.

Він також пояснив, що можливий план росіян — це атакувати бронемашинами, легкою технікою (багі, мотоцикли) та безпілотниками.

Крім того, 12 листопада аналітики DeepState заявили, що абсолютно невідомо, на чому ґрунтуються заяви про наступ на Запоріжжя, адже великого накопичення ЗС РФ, наприклад, в районі Василівки (Запорізька область), як про це говорять — не спостерігається.

Нагадаємо, 11 листопада у ЗМІ повідомили про наступ РФ на Запоріжжя "в будь-який день".

У цей же день український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Росія планує підірвати дамбу в Запорізькій області та звинуватити в цьому Україну.