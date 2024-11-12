РФ готується до нового штурму на Запоріжжі: що загрожує області найближчім часом

За останні дні ЗС РФ збільшила кількість обстрілів Запорізької області — ворог готується до нових штурмів. На разі росіяни не застосовують тактику мʼясних штурмів, а відправляють в бій більш підготовлених бійців. Фокус зʼясував, що задумав противник на цій ділянці фронту.

Речник Сил оборони півдня Владислава Волошина повідомив, що під Запоріжжям ворог вже сконцентрував "підготовлені штурмові групи", які готові до наступу. За його словами, поки невідомо, чи відбудеться один великий штурм на певному напрямку чи декілька менших штурмів під Запоріжжям.

"[Штурми] можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", — процитували Волошина журналісти видання Reuters.

Можливий план росіян — атакувати бронемашинами, легкою технікою (багі, мотоцикли) та безпілотниками, роз'яснив речник південного командування. Про підготовку до наступу на Запоріжжя свідчить зростання авіаударів — їх стало більше на 30-40% протягом останніх тижнів, заявив він. ЗС РФ вже провели розвідувальні дії і цілком готові, підсумував український військовий у коментарі західним журналістам.

Штурми під Запоріжжям: що відбувається на фронті

Ситуація в Запорізькій області є напруженою, росіяни продовжують завдавати ракетні та авіаудари по населених пунктах та позиціях українських бійців, підтвердив у розмові Фокусу речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Ворог постійно проводить контрбатарейну боротьбу. Сьогодні, 12 листопада, на Південному напрямку ЗС РФ 283 рази обстріляли позиції Сил оборони, завдали 341 удар дронами. Так за декілька днів кількість обстрілів та ударів БПЛА підвищилася приблизно на 25-30%.

"Ворог продовжує проводити штурмові дії на деяких напрямках. Зокрема, він значно активізувався на Времівському. На інших напрямках — Оріхівському, Гуляйпільському, Придніпровському — ворог готується до проведення штурмових дій", — сказав Волошин.

За його словами, противник проводить повітряну та інженерну розвідку майбутніх районів, де вестиме штурмові дії. Також нині росіяни намагаються знищувати всі планові та розвідані цілі, йдеться про вогневі засоби й точки Сил оборони, для того, аби проводити штурми.

На Времівському напрямку ЗС РФ дещо активізувалися та здійснюють штурмові дії, намагаються вклинитися в оборону українців для того, аби розпочати певне просування в напрямку Великої Новосілки Донецької області.

"Там зросла кількість активних штурмів. Ворог застосовує бронетехніку не лише для того, щоб транспортувати штурмові групи, а й для того, щоб прикривати їх вогнем. Крім того, для прикриття він застосовує безпілотні літальні апарати, артилерію. Тобто намагається активно штурмувати й отримати успіх на напрямку до Великої Новосілки", — пояснив речник ЗСУ.

Він наголосив, що українські військові проводять оборонну операцію та намагаються втримати позиції. Наразі точаться запеклі бої в районі Рівнополя, Новодарівки.

На напрямках — Оріхівському, Гуляйпільському, Придніпровському — ворог готується до проведення штурмових дій Фото: Deep State

Чи готується РФ до великого наступу в Запорізькій області

Волошин зауважив, що наразі противник веде підготовку до проведення штурмових дій на певних напрямках, зокрема, до стику з Донецькою областю.

"Ворог прагне взяти під контроль усю Донецьку область. Як не раз заявляло російське військово-політичне керівництво, що Донецька область має бути захоплена", — заявив речник Сил оборони півдня.

За його словами, якщо росіянам вдасться захопити Велику Новосілку, то вони зможуть відрізати логістичні шляхи тому угрупуванню військ, яке боронить Курахівський напрямок.

Владислав Волошин розповів, що в Запорізькій області ЗС РФ активно проводять ротаційні заходи, поповнюють втрати в тих підрозділах, які задіяні у штурмах, збільшують кількість операторів дронів. На полігонах, розміщених на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської області, ворог проводить підготовку своїх підрозділів для введення штурмів, дій з прикриття бронетехніки. Також росіяни готуються до застосування тепловізійних засобів та антитепловізійних плащів.

"До штурмів ворог готується доволі серйозно, адже на півдні він не застосовує тактику м'ясних штурмів, тоді як на штурми йдуть більш підготовлені бойовики. Ворог намагається проводити ці дії з меншими втратами", — зазначив він.

За його словами, один штурм може тривати від 45 хвилин до години, противник не скидається на навалу, а всі штурми є обдуманими. Зокрема, якщо на якомусь напрямку за день відбулося два-три штурми, то це більше вважається розвідувально-пошуковими діями для виявлення українських вогневих засобів, слабких місць в обороні, аби надалі штурми були ефективнішими та приносили кращий результат.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий зауважив, що речник Сил оборони півдня Владислав Волошин вже понад місяць попереджає про підготовку ворожого контрнаступу.

"У районі Василівки йде накопичення сил ворога вже не один день. Скоріше за все, це й стало приводом, що він протягом місяця про це говорить кожен день. Можливо, будуть якісь рухи в сторону Кам'янського, але це покаже тільки час", — повідомив Фокусу Погорілий.

Він уточнив, що поки активних рухів не зафіксовано, проте це може статися в будь-який момент. Невідомо, для чого противник накопичує сили, зокрема, вже стягнуло дві дивізії. Аналітик зазначив, що росіяни можуть здійснювати певні накати малими групами, як це було в Роботиному, або піти один раз у великий штурм та все втратити.

Співзасновник DeepState переконаний, що ЗС РФ точно не підуть на Запоріжжя, адже з такими силами вони туди ніколи не дійдуть.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов повідомив Фокусу, що в Запорізькій області йде активізація бойових дій з боку противника, проте не можна сказати, що йдеться про якийсь наступ.

"Там є активізація збільшення штурмів наших позицій. До речі, вони атакують не в бік Запоріжжя, а в бік Донецької області, на стик кордонів. Тому це більше схоже на відволікаючий маневр", — сказав Жданов.

Він розповів, що на тій ділянці фронту противник немає такої чисельності військ, яка б сьогодні була здатна здійснити наступ, навіть на окремій ділянці оперативного напрямку. Проте там росіяни накопичують особовий склад протягом місяці. Періодично українська розвідка доповідала про перекидання колон вантажівок, а не трейлерів з важкою технікою чи гармат та причепах. Так, 20 вантажівок — це близько 600 російських військових, але якщо вирахувати машини з боєприпасами, то залишиться близько 400-500 осіб.

"Якщо подивитися на карту, то Курська контрнаступальна операція російських військ і можлива їхня активізація на Запоріжжі — це розтягування наших резервів, відволікання їх від центральної частини фронту, від Донецької області", — додав військовий експерт.

Нагадуємо, вдень 11 листопада росіяни підірвали дамбу Курахівського водосховища. Фокус зібрав інформацію про деталі удару ворога по Тернівській дамбі та про можливі наслідки.

5 листопада військовий експерт та ексречник Генштабу Владислав Селезньов повідомив, на Запорізькому напрямку можливий "масштабний рух" ворога, оскільки він покращив логістичні можливості для підвезення нових сил.