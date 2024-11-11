У ЗМІ повідомили про наступ РФ на Запоріжжя "в будь-який день": що говорять у Генштабі

11 листопада російські підрозділи намагались штурмувати у напрямку Гуляйполя, а речник південного командування Сил оборони повідомив про можливість нового наступу РФ на Запоріжжя. Генштаб ЗСУ не коментував повідомлення про активізацію росіян на півдні.

Під Запоріжжя ЗС РФ перекинули штурмові підрозділи та майже в половину наростили удари керованими авіабомбами. Ворог провів розвідку і готовий наступати протягом найближчих кількох днів. Про деталі нового наступу РФ написало видання Reuters.

Журналісти навели слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи ЗС РФ, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу росіян. З його слів, на Запорізькому напрямку вже перебувають "підготовлені штурмові групи" і вони готові наступати. Українському командуванню поки що не ясно, чи відбудеться один великий наступ у якомусь напрямку, чи ідеться про кілька менших штурмів. Орієнтовний час початку наступу ЗС РФ — кілька днів, навіть не тижнів.

"[Штурми] можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", — навели журналісти слова Волошина.

Можливий план росіян — атакувати бронемашинами, легкою технікою (багі, мотоцикли) та безпілотниками, роз'яснив речник південного командування. Про підготовку до наступу на Запоріжжя свідчить зростання авіаударів — їх стало більше на 30-40% протягом останніх тижнів, заявив він. ЗС РФ вже провели розвідувальні дії і цілком готові, підсумував український військовий у коментарі західним журналістам.

Наступ РФ на Запоріжжя — інформація Генштабу

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook о 16:00 11 листопада, не ідеться про наступ РФ на Запоріжжя. У звіті вказано, що "на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив". Протягом минулої доби зафіксовано єдину атаку противника — під Оріховом, розповіло командування. У попередніх доповідях Генштабу згадуються одиничні атаки противника, але 8 листопада згадали про посилені пуски керованих авіабомб.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров поки що не коментував можливий наступ РФ на Запоріжжя. На онлайн карті бойових дій DeepState можна побачити лінію фронту під Запоріжжям та напрямки минулих атак ЗС РФ на Оріхів.

Наступ РФ на Запоріжжя - лінія фрону на Запрізькому напрямку станом на 11 листопада Фото: DeepState

Тим часом в Telegram-каналі добровольця підрозділу "Айдар" Станіслава Бунятова є повідомлення про атаку росіян біля міста Гуляйполе. З його слів, ворог провів механізований штурм, у якому взяли участь п'ять бронемашин та один мотоцикл. Одна бронемашина піхоти втопилась: про інші деталі бойових дій військовий не розповів.

Наступ РФ на Запоріжжя - заява Бунятова про штурм на Гуляйполе 11 листопада Фото: Скриншот

Тим часом росЗМІ опублікували заяву представника окупаційної влади у Запорізької області Володимира Рогова. Росіянин заявив, що очікує "провокацію": начебто може статись підрив дамби біля містечка Василівка, розташованого східніше Енергодара та Запорізької АЕС.

Наступ РФ на Запоріжжя - заява представника окупантів Рогова Фото: Скриншот

Зазначимо, в ніч на 5 листопада ЗС РФ атакували Запоріжжя та влучили по об'єкту інфраструктури. Голова Запорізької ОВА Іван Федров повідомив, що загинуло шестеро людей, отримали поранення — майже десяток.

Нагадуємо, вдень 11 листопада росіяни підірвали дамбу Курахівського водосховища. Фокус зібрав інформацію про деталі удару ворога по Тернівській дамбі та про можливі наслідки.