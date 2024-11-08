Нова загроза: ЗС РФ розпочали використовувати нові КАБи з ракетним двигуном

Нові російські КАБи здатні летіти до 120 км, що дозволяє носіям-винищувачам не потрапляти в зону враження ППО. Та українські військові мають чим відповісти на нову загрозу ЗС РФ.

Аналітик Девід Екс зазначає, що Росія почала активно використовувати нові ФАБ, які після перетворює в керовані авіаційні бомби (КАБ) під назвою Grom-E1 з дальністю до 120 км, завдяки вбудованому ракетному двигуну. Про це він написав у колонці для видання The Telegraph.

Фахівець відзначає, що ці КАБи споряджаються на літаки Су-30 та Су-34 для завдання ударів поза досяжністю більшості систем української ППО.

"Цілями поки що є цивільні особи. У лютому та березні "Гром-Е1" влучили у школу та житловий будинок у Мирнограді та Херсоні відповідно. У серпні в Харкові вибухнув ще один Гром-Е1. Нещодавно, 29 жовтня, бомбардування з використанням КАБів і щонайменше одного Гром-Е1 пошкодило медичний заклад та інші будівлі в Харкові, включно з історичною спорудою, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО", — написав аналітик.

Він каже, що наразі нові ФАБи РФ, перетворені у керовані авіабомби нового типу, мають масового виробництва, однак цивільні громадяни перебувають під постійною загрозою. Однак Силам оборони є чим відповісти російським окупантам, підкреслює аналітик.

"Українці можуть бити у відповідь власними керованими бомбами як Hammer французького виробництва та новим боєприпасом власного виробництва, який може бути фактичним клоном "Молота". Цю нову бомбу вперше помітили під крилом українського бомбардувальника Су-24 під час випробувального вильоту ще у вересні. І французький боєприпас, і місцевий клон, ймовірно, досягають близько 65 км. Україна також отримала колишні плануючі бомби ВМС США Joint Standoff Weapon (JSOW)", — відзначив Екс.

Авіабомби сімейства HAMMER (фото: Wikipedia)

Фахівець переконаний, що наразі єдиною проблемою є саме коротка дальність пуску, адже через це українські літаки ризикують опинитися в зоні ураження ППО російських окупантів.

"Загалом, війна керованих і ракетно-керованих бомб, а також використання крилатих і балістичних ракет, йде з перевагою на боці РФ. Однак це стосується багатьох аспектів війни, і такий дисбаланс ніколи не заважав українцям давати відсіч", — відзначив Девід Екс.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що РФ вдарила авіабомбами по Харкову. В результаті ворожої атаки, знищений під'їзд та кілька поверхів будинку на Салтівці

Також ми писали про те, яку загрозу становлять російські КАБи і як ЗСУ можуть їм протистояти. Попри смертоносність цього виду озброєння, військові фахівці вважають, що протистояти КАБам українські сили все ж можуть.