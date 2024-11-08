Новая угроза: ВС РФ начали использовать новые КАБы с ракетным двигателем

Новые российские КАБы способны лететь до 120 км, что позволяет носителям-истребителям не попадут в зону поражения ПВО. И украинские военные имеют чем ответить на новую угрозу ВС РФ.

Аналитик Дэвид Экс отмечает, что Россия начала активно использовать новые ФАБ, которые после превращает в управляемые авиационные бомбы (КАБ) под названием Grom-E1 с дальностью до 120 км, благодаря встроенному ракетному двигателю. Об этом он написал в колонке для издания The Telegraph.

Специалист отмечает, что эти КАБы снаряжаются на самолеты Су-30 и Су-34 для нанесения ударов вне досягаемости большинства систем украинской ПВО.

"Целями пока являются гражданские лица. В феврале и марте "Гром-Е1" попали в школу и жилой дом в Мирнограде и Херсоне соответственно. В августе в Харькове взорвался еще один Гром-Е1. Недавно, 29 октября, бомбардировки с использованием КАБов и по меньшей мере одного Гром-Е1 взорвало медицинское учреждение и другие здания в Харькове, включая историческое сооружение, которое находится под охраной ЮНЕСКО", — написал аналитик.

Он говорит, что сейчас новые ФАБы РФ, превращенные в управляемые авиабомбы нового типа, имеют массовое производство, однако гражданские граждане находятся под постоянной угрозой. Однако Силам обороны есть чем ответить российским оккупантам, подчеркивает аналитик.

"Украинцы могут бить в ответ собственными управляемыми бомбами как Hammer французского производства и новым боеприпасом собственного производства, который может быть фактическим клоном "Молота". Эту новую бомбу впервые заметили под крылом украинского бомбардировщика Су-24 во время испытательного вылета еще в сентябре. И французский боеприпас, и местный клон, вероятно, достигают около 65 км. Украина также получила бывшие планирующие бомбы ВМС США Joint Standoff Weapon (JSOW)", — отметил Экс.

Авиабомбы семейства HAMMER (фото: Wikipedia)

Специалист убежден, что сейчас единственной проблемой является именно короткая дальность пуска, ведь из-за этого украинские самолеты рискуют оказаться в зоне поражения ПВО российских оккупантов.

"В общем, война управляемых и ракетно-управляемых бомб, а также использование крылатых и баллистических ракет, идет с перевесом на стороне РФ. Однако это касается многих аспектов войны, и такой дисбаланс никогда не мешал украинцам давать отпор", — отметил Дэвид Экс.

Напомним, Фокус сообщал, что РФ ударила авиабомбами по Харькову. В результате вражеской атаки, уничтожен подъезд и несколько этажей дома на Салтовке

Также мы писали о том, какую угрозу представляют российские КАБы и как ВСУ могут им противостоять. Несмотря на смертоносность этого вида вооружения, военные специалисты считают, что противостоять КАБам украинские силы все же могут.