РФ вдарила авіабомбами по Харкову: знищений під'їзд та кілька поверхів будинку на Салтівці

За словами Ігоря Терехова, під завалами багатоповерхівки опинились люди. Також росіяни вдарили по центральній частині Харкова.

У ніч з 7 на 8 листопада російські окупаційні війська вдарили керованими авіабомбами по Харкову, внаслідок чого було зруйновано житлову багатоповерхівку у спальному районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Одни з КАБів ударив по 12-ти поверхівці у Салтівському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що внаслідок удару в багатоповерхівці знищено одразу кілька поверхів.

"Під завалами знаходяться люди. Є пожежа", — наголосив Терехов.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що у цьому ж будинку частково зруйновано під'їзд — з 1 по 3 поверх.

Крім того, окупанти вдарили і по центральній частині Харкова.

"Один із ударів — по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури", — повідомив Синєгубов.

Міський голова Харкова уточнив, що удар прийшовся по району щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова.

"Внаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків", — підкреслив Терехов.

Зазначимо, що про вибухи у Харкові повідомляли кілька разів після 3-ї ночі.

На момент публікації матеріалу було відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці Харкова.

Нагадаємо, надвечір 7 листопада російські окупаційні війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

У ніч на 7 листопада уламки "шахеда" пошкодили дах та верхній поверх висотного будинку у Києві.