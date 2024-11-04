Щонайменше 14 постраждалих: з'явились кадри удару по супермаркету в Харкові (відео)

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та кілька торгівельних об'єктів. Серед постраждалих четверо поліцейських. Під час ворожого авіаудару ледь не загинули адміністратор та редактор Telegram-каналу "Труха Україна".

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3 листопада пізно ввечері ЗС РФ завдали удару КАБом по Харкову. Удар прийшовся у місцевий супермаркет в Шевченківському районі міста. В мережі з'явилося відео удару.

За інформацією ДСНС, ворог завдав авіаційних ударів по Харкову та передмістю, є постраждалі.

"Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти. Загалом за попередніми даними постраждало 13 людей", — йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Труха Україна" повідомив, що під час авіаудару по Харкову ледь не загинули адміністратор та редактор каналу.

"Вони їхали додому на автівці, коли поруч вибухнула бомба. Зараз вони в лікарні", — йдеться у повідомленні.

"Труха Україна" також оприлюднив світлину понівеченої автівки, у якій під час атаки ЗС РФ перебували адміністратор та редактор каналу.

Фото: Труха

У поліції згодом повідомили про 14 постраждалих, серед яких четверо поліцейських.

Також згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ще один приліт поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки.

Нагадаємо, що 4 листопада вночі ЗС РФ атакували Київ. Повітряна тривога тривала близько трьох годин і супроводжувалася роботою сил ППО. Ворожі БПЛА кружляли над Вишгородом та прямували до Білої Церкви. Уламки російських дронів упали у двох районах столиці.