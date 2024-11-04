По меньшей мере 14 пострадавших: появились кадры удара по супермаркету в Харькове (видео)

Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и несколько торговых объектов. Среди пострадавших четверо полицейских. Во время вражеского авиаудара едва не погибли администратор и редактор Telegram-канала "Труха Україна".

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3 ноября поздно вечером ВС РФ нанесли удар КАБом по Харькову. Удар пришелся в местный супермаркет в Шевченковском районе города. В сети появилось видео удара.

По информации ГСЧС, враг нанес авиационные удары по Харькову и пригороду, есть пострадавшие.

"Одно из попаданий зафиксировано неподалеку жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты. Всего по предварительным данным пострадали 13 человек", — говорится в сообщении.

Telegram-канал "Труха Україна" сообщил, что во время авиаудара по Харькову чуть не погибли администратор и редактор канала.

"Они ехали домой на автомобиле, когда рядом взорвалась бомба. Сейчас они в больнице", — говорится в сообщении.

Паблик "Труха Украина" также обнародовал фотографию изуродованного автомобиля, в котором во время атаки ВС РФ находились администратор и редактор канала.

Фото: Труха

В полиции впоследствии сообщили о 14 пострадавших, среди которых четверо полицейских.

Также впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о еще одном прилете рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла.

Напомним, что 4 ноября ночью ВС РФ атаковали Киев. Воздушная тревога длилась около трех часов и сопровождалась работой сил ПВО. Вражеские БПЛА кружили над Вышгородом и направлялись в Белую Церковь. Обломки российских дронов упали в двух районах столицы.