РФ вдарила по житловому будинку в Одесі: у місті масштабна пожежа

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни атакували Одесу "шахедами". Інформації щодо постраждалих чи загиблих осіб наразі немає.

Надвечір 7 листопада російські окупаційні війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони", — написав Кіпер.

Він також закликав мешканців Одеси залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси рухався ворожий "шахед".

Місцеві телеграм-канали зазначають, що після перших вибухів у місті здійнялась хмара диму, а повторні удари спричинили велику пожежу.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що приліт ворожих дронів стався по житловому будинку.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи загиблих осіб не було.

Нагадаємо, 7 листопада в Одесі шукали таксі для перевезення "шахеда".

У ніч на 7 листопада уламки "шахеда" пошкодили дах та верхній поверх висотного будинку у Києві.