РФ ударила по жилому дому в Одессе: в городе масштабный пожар

По словам председателя Одесской ОВА Олега Кипера, россияне атаковали Одессу "шахедами". Информации о пострадавших или погибших пока нет.

К вечеру 7 ноября российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны", — написал Кипер.

Он также призвал жителей Одессы оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что из акватории Черного моря в направлении Одессы двигался вражеский "шахед".

Местные телеграмм-каналы отмечают, что после первых взрывов в городе поднялось облако дыма, а повторные удары вызвали большой пожар.

Впоследствии местные СМИ сообщили, что прилет вражеских дронов произошел по жилому дому.

На момент публикации материала информации о пострадавших или погибших лиц не было.

Напомним, 7 ноября в Одессе искали такси для перевозки "шахеда".

В ночь на 7 ноября обломки "шахеда" повредили крышу и верхний этаж высотного дома в Киеве.