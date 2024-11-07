200 гривен за 3 минуты: в Одессе искали такси для перевозки "шахеда", — соцсети (фото)

Одесса и область в октябре была самым обстреливаемым регионом Украины. Местные жители находят и хранят сбитые "шахеды".

В одной из служб такси города Одесса искали автомобиль, чтобы перевезти сбитый "Шахед". Об этом пишет один из местных каналов.

Сообщается, что доставить дрон необходимо было с Главной аллеи Одессы до улицы Канатной. За маршрут длиной в 2,2 км пользователь предлагал заплатить 200 гривен. В дороге планировалось провести несколько минут.

"Нужно перевезти шахед сбитый", — написано в сообщении.

В Одессе искали такси для перевозки сбитого дрона

Напомним, что Одессу и Одесскую область атакует Российская Федерация. В частности, примерно в 20 часов вечера 30 октября ВС РФ атаковали регион баллистическими и управляемыми авиационными ракетами. По южной части Одесской области оккупанты выпустили 10 авиационных управляемых ракет, из всех населенных пунктов больше всего пострадала Затока.

Добавим, что в начале ноября военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что в октябре Одесса и область стали тыловыми территориями Украины, которые больше всего обстреливаются ракетной компонентой РСВ. Противник наносил по региону удары 14 дней из 31. Было задействовано 29 ракетных средств поражения, среди которых — 9М723 ОТРК Искандер-М, Х-31П, ракеты Х-59/69. Показатель сбития составил 15%.