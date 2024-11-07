200 гривень за 3 хвилини: в Одесі шукали таксі для перевезення "шахеда", — соцмережі (фото)

Одеса та область в жовтні була найбільш обстрілюваним регіоном України. Місцеві жителі знаходять та зберігають збиті "шахеди".

В одній зі служб таксі міста Одеса шукали автомобіль, щоб перевезти збитий "Шахед". Про це пише один із місцевих каналів.

Повідомляється, що доставити дрон необхідно було з Головної алеї Одеси до вулиці Канатної. За маршрут довжиною у 2,2 км користувач пропонував заплатити 200 гривень. В дорозі планувалось провести декілька хвилин.

"Потрібно перевезти шахед збитий", — написано в повідомленні.

В Одесі шукали таксі для перевезення збитого дрону

Нагадаємо, що Одесу та Одеську область атакує Російська Федерація. Зокрема, приблизно о 20 годині вечора 30 жовтня ЗС РФ атакували регіон балістичними та керованими авіаційними ракетами. По південній частині Одещини окупанти випустили 10 авіаційних керованих ракет, з усіх населених пунктів найбільше постраждала Затока.

Додамо, що на початку листопада військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначав, що у жовтні Одеса та область стали тиловими територіями України, які найбільше обстрілюються ракетною компонентою РВВ. Противник завдавав по регіону удари 14 днів із 31. Було задіяно 29 ракетних засобів ураження, серед яких — 9М723 ОТРК Іскандер-М, Х-31П, ракети Х-59/69. Показник збиття склав 15%.