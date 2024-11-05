РФ атакувала Запоріжжя: багато жертв та постраждалих, подробиці

За інформацією начальника ОВА Івана Федорова, росіяни поцілили по об'єкту інфраструктури. Наразі масштаби руйнувань встановлюються.

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Внаслідок удару по Запоріжжю 5 листопада загинуло шість людей, ще дев'ять осіб поранень. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Шість людей загинуло та дев'ятеро поранені. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу", — додав він.

Раніше Іван Федоров зазначив, що росіяни ударили по місту та поцілили по обʼєкту інфраструктури. Попередньо він повідомляв про двох поранених.

"Масштаби руйнувань встановлюються. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та близьких", — додав керівник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, увечері 4 листопада та у ніч на 05 листопада 2024 року ворог атакував Україну. ЗС РФ завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакували керованими авіабомбами Харківщину, випустили 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел (РФ). Протиповітряна оборона тривала у восьми регіонах України.

Додамо, що Росія часто атакує Запоріжжя та область. Зокрема, 12 жовтня, російська авіація кілька разів вдарила по населеним пунктам регіону. Ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Поранення отримали жінки 55 та 22 років й 11-річна дівчинка.