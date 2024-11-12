РФ готовится к новому штурму на Запорожье: что грозит области в ближайшее время

За последние дни ВС РФ увеличили количество обстрелов Запорожской области — враг готовится к новым штурмам. На данный момент россияне не применяют тактику мясных штурмов, а отправляют в бой более подготовленных бойцов. Фокус выяснил, что задумал противник на этом участке фронта.

Представитель Сил обороны юга Владислава Волошина сообщил, что под Запорожьем враг уже сконцентрировал "подготовленные штурмовые группы", которые готовы к наступлению. По его словам, пока неизвестно, состоится один большой штурм на определенном направлении или несколько меньших штурмов под Запорожьем.

"[Штурмы] могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", — процитировали Волошина журналисты издания Reuters.

Возможный план россиян — атаковать бронемашинами, легкой техникой (багги, мотоциклы) и беспилотниками, разъяснил представитель южного командования. О подготовке к наступлению на Запорожье свидетельствует рост авиаударов — их стало больше на 30-40% за последние недели, заявил он. ВС РФ уже провели разведывательные действия и вполне готовы, подытожил украинский военный в комментарии западным журналистам.

Штурмы под Запорожьем: что происходит на фронте

Ситуация в Запорожской области напряженная, россияне продолжают наносить ракетные и авиаудары по населенным пунктам и позициям украинских бойцов, подтвердил в разговоре Фокусу представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Враг постоянно проводит контрбатарейную борьбу. Сегодня, 12 ноября, на Южном направлении ВС РФ 283 раза обстреляли позиции Сил обороны, нанесли 341 удар дронами. Так за несколько дней количество обстрелов и ударов БПЛА повысилось примерно на 25-30%.

"Враг продолжает проводить штурмовые действия на некоторых направлениях. В частности, он значительно активизировался на Времовском. На других направлениях — Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском — враг готовится к проведению штурмовых действий", — сказал Волошин.

По его словам, противник проводит воздушную и инженерную разведку будущих районов, где будет вести штурмовые действия. Также сейчас россияне пытаются уничтожать все плановые и разведанные цели, речь идет об огневых средствах и точках Сил обороны, для того, чтобы проводить штурмы.

На Времовском направлении ВС РФ несколько активизировались и осуществляют штурмовые действия, пытаются вклиниться в оборону украинцев для того, чтобы начать определенное продвижение в направлении Великой Новоселки Донецкой области.

"Там возросло количество активных штурмов. Враг применяет бронетехнику не только для того, чтобы транспортировать штурмовые группы, но и для того, чтобы прикрывать их огнем. Кроме того, для прикрытия он применяет беспилотные летательные аппараты, артиллерию. То есть пытается активно штурмовать и получить успех на направлении к Большой Новоселке", — пояснил спикер ВСУ.

Он отметил, что украинские военные проводят оборонительную операцию и пытаются удержать позиции. Сейчас идут ожесточенные бои в районе Ровнополя, Новодаровки.

На направлениях — Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском — враг готовится к проведению штурмовых действий Фото: Deep State

Готовится ли РФ к большому наступлению в Запорожской области

Волошин отметил, что сейчас противник ведет подготовку к проведению штурмовых действий на определенных направлениях, в частности, к стыку с Донецкой областью.

"Враг стремится взять под контроль всю Донецкую область. Как не раз заявляло российское военно-политическое руководство, что Донецкая область должна быть захвачена", — заявил представитель Сил обороны юга.

По его словам, если россиянам удастся захватить Большую Новоселку, то они смогут отрезать логистические пути той группировке войск, которая защищает Кураховское направление.

Владислав Волошин рассказал, что в Запорожской области ВС РФ активно проводят ротационные мероприятия, пополняют потери в тех подразделениях, которые задействованы в штурмах, увеличивают количество операторов дронов. На полигонах, размещенных на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области, враг проводит подготовку своих подразделений для введения штурмов, действий по прикрытию бронетехники. Также россияне готовятся к применению тепловизионных средств и антитепловизионных плащей.

"К штурмам враг готовится довольно серьезно, ведь на юге он не применяет тактику мясных штурмов, тогда как на штурмы идут более подготовленные боевики. Враг пытается проводить эти действия с меньшими потерями", — отметил он.

По его словам, один штурм может длиться от 45 минут до часа, противник не сбрасывается на навалу, а все штурмы являются обдуманными. В частности, если на каком-то направлении за день произошло два-три штурма, то это больше считается разведывательно-поисковыми действиями для выявления украинских огневых средств, слабых мест в обороне, чтобы в дальнейшем штурмы были более эффективными и приносили лучший результат.

Соучредитель DeepState Роман Погорилый отметил, что представитель Сил обороны юга Владислав Волошин уже более месяца предупреждает о подготовке вражеского контрнаступления.

"В районе Васильевки идет накопление сил врага уже не один день. Скорее всего, это и стало поводом, что он в течение месяца об этом говорит каждый день. Возможно, будут какие-то движения в сторону Каменского, но это покажет только время", — сообщил Фокусу Погорилый.

Он уточнил, что пока активных движений не зафиксировано, однако это может произойти в любой момент. Неизвестно, для чего противник накапливает силы, в частности, уже стянуло две дивизии. Аналитик отметил, что россияне могут осуществлять определенные накаты малыми группами, как это было в Работино, или пойти один раз в большой штурм и все потерять.

Соучредитель DeepState убежден, что ВС РФ точно не пойдут на Запорожье, ведь с такими силами они туда никогда не дойдут.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов сообщил Фокусу, что в Запорожской области идет активизация боевых действий со стороны противника, однако нельзя сказать, что речь идет о каком-то наступлении.

"Там есть активизация увеличения штурмов наших позиций. Кстати, они атакуют не в сторону Запорожья, а в сторону Донецкой области, на стык границ. Поэтому это больше похоже на отвлекающий маневр", — сказал Жданов.

Он рассказал, что на том участке фронта противник нет такой численности войск, которая бы сегодня была способна осуществить наступление, даже на отдельном участке оперативного направления. Однако там россияне накапливают личный состав в течение месяца. Периодически украинская разведка докладывала о переброске колонн грузовиков, а не трейлеров с тяжелой техникой или пушек и прицепах. Да, 20 грузовиков — это около 600 российских военных, но если вычесть машины с боеприпасами, то останется около 400-500 человек.

"Если посмотреть на карту, то Курская контрнаступательная операция российских войск и возможная их активизация на Запорожье — это растягивание наших резервов, отвлечение их от центральной части фронта, от Донецкой области", — добавил военный эксперт.

Напоминаем, днем 11 ноября россияне взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Фокус собрал информацию о деталях удара врага по Терновской дамбе и о возможных последствиях.

5 ноября военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев сообщил, на Запорожском направлении возможно "масштабное движение" врага, поскольку он улучшил логистические возможности для подвоза новых сил.