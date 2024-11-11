РФ взорвала Кураховскую дамбу: куда пошла вода и возможные последствия (фото)

Через два часа после сообщений о подрыве дамбы Кураховского водохранилища уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1 метр, сообщили в Донецкой ОГА. Подтоплений пока нет, но они вполне возможны.

Днем 11 ноября в сети появились сообщения, что Кураховская дамба пострадала от боевых действий. Российское командование могло отдать приказ взорвать водохранилище возле Кураховской ГЭС, при этом продолжая давить на украинские позиции на данном отрезке фронта на Донбассе. Фокус собрал информацию о деталях подрыва дамбы, о направлении, в котором пошла вода, и об уровне подтопления в некоторых населенных пунктах.

Кураховская дамба — детали подрыва

Первое сообщение о действиях РФ на под Курахово и о возможном подрыве днем 11 ноября написал доброволец 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". Кураховская дамба, по его словам, разрушена россиянами. По оценкам бойца, вода может двигаться в западном направлении и затопит села на пути к населенному пункту Багатырь. По карте можно увидеть, что речь идет, ориентировочно, о селах на реке Волчьей: Старые Терны, Улаклы, Константинополь.

Кураховская дамба — возможная точка подрыва возле Старых Тернов Фото: Google Maps

Доброволец отметил, что россияне уничтожают в данной местности "все живое". Дороги, по его словам, пока проездные, но есть проблема с перемещением бронетехники грунтовыми дорогами.

Кураховская дамба — как выглядит после подрыва войсками РФ 11 ноября Фото: Соцсети

Прорыв Терновской дамбы подтвердил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, говорится в сообщении чиновника, опубликованном в 16:32 в Telegram-канале. По его словам, подтоплений пока нет. С другой стороны, в районе Большой Новоселки поднялся уровень воды на 1,2 метра.

"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как в Донецкой области, так и на Днепровщине", — заявил чиновник.

Кураховская дамба — Филашкин о подрыве 11 ноября Фото: Скриншот

Подрыв дамбы под Курахово, в районе села Старые Терны также подтвердил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в комментарии изданию "Суспільне Донбас". По его словам, вода пошла вниз, на села, расположенные ниже по течению. О силе и характере разрушений чиновник не располагал информацией.

Кураховское водохранилище — какие особенности

Кураховское водохранилище — водохранилище, расположенное на реке Волчьей, которая впадает в реку Самару, левый приток Днепра. Полный объем — 62,5 млн куб. м (или 0,0625 куб. км, для сравнения, в Каховском водохранилище было 18 куб. км воды). Основное назначение гидрообъекта — для охлаждения Кураховской ТЭС.

Кураховская дамба — как выглядела Кураховская ГЭС и водохранилище Фото: Из открытых источников Кураховская дамба — карта Кураховского водохранилища Фото: OpenStreetMap

На гидрографической карте реки Самары и ее притоков можно увидеть, что река Волчья протекает через Донецкую область, затем петляет по Днепропетровской области и впадает в Самару восточнее города Самар (старое название — Новомосковское).

Кураховская дамба — карта русла реки Волчья Фото: Википедия

Кураховское направление по состоянию на 11 ноября

Украинское командование не подтверждало подрыв дамбы Кураховской ТЭС. Зато некоторые детали добавили аналитики проекта DeepState. Они объяснили, что враг пытается прорваться в Курахово и давят на позиции ВСУ с трех сторон. На карте аналитиков обозначено, что с севера город защищен Кураховским водохранилищем, а враг давит в сторону населенного пункта Ильинка (через него проходит путь через мост внутрь Курахово). С востока — лобовые атаки со стороны Максимильяновки. Несколько "языков атак" — с юга: от Дальнего и Трудового.

В заметке аналитиков указано, что ВС РФ пытаются обойти Курахово с флангов и перерезать дорогу, которая ведет из Донецка в сторону Запорожья. Ориентировочное расстояние до этой дороги — около 10 км, пояснили они.

Кураховская дамба и ситуация на Кураховском направлении 11 ноября Фото: DeepState

Отметим, 11 ноября появилась статья издания The Wall Street Journal, посвященная Кураховской ТЭС. Согласно данным журналистов, ТЭС полностью разобрали и полученными запчастями отремонтировали другие гидростанции, поврежденные в результате ракетно-дронных ударов ВС РФ.

Напоминаем, 6 ноября военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил, почему ВС РФ рвутся к Курахово и в каком направлении они направятся дальше.