РФ заходит в Курахово? Что происходит на этом участке фронта и что задумал враг

Российские военные усилили давление на Курахово Донецкой области новыми направлениями, что ставит под угрозу логистику к городу. Фокус рассказывает подробную информацию об обстановке на этом участке фронта и объясняет, куда могут пойти оккупанты в случае захвата города.

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Аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ штурмуют восточную часть Курахово через Максимильяновку, забегая на восточные окраины города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что трасса Н-15 Запорожье — Донецк является главным логистическим путем, по которому поставляется все, что необходимо Силам обороны, которые находятся в Курахово и возле него.

"Если враг ее перережет, то надо будет подвозить все необходимое другими пути, скажем, по бездорожью, полями. Это значительно усложнит логистику", — сказал Гетьман.

Фокус разобрался в том, что происходит в районе Курахово и можно ли улучшить ситуацию на этом участке фронта.

Сложная ситуация в районе Курахово

По словам соучредитель DeepState Роман Погорелый, россияне пытаются наступать в направлении населенных пунктов Ильинка и Берестки, что является частичным перекрытием логистики и взятием под контроль северной части населенного пункта.

Оккупанты постоянно фигурируют в районах Новодмитровки, Вознесенки, Новоселидовки и пытаются прорваться техникой, пехотой и закрепляются в посадках, хотят брать позиции и давят.

"Но более масштабные планы у них южнее, в районе населенных пунктов Ясная Поляна, Максимовка, Трудовое, где у них проходит линия боевого соприкосновения. Они направляются в сторону трассы Запорожье — Донецк. Если они на нее выйдут, как не физически, то просто огневым контролем, то заберут логистику, основное место передвижения в сторону Курахово и из него, город окажется в очень критической ситуации", — говорит Фокусу Погорелый.

По его словам, если в таком случае украинские бойцы смогут продвигаться по трассе Запорожье — Донецк, то это будет лотерея, ведь в любой момент может "прилететь".

"Это опасно, это усложняет движение и ситуацию. Как и заходить с каким-то снабжением, так и выходить из города в ухудшенной ситуации будет очень трудно и, конечно, с потерями, если дойти до такого уровня", — сообщил аналитик.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Курахово — это часть вражеского наступления на Покровск. В частности, это один участок фронта Покровск — Курахово — Селидово.

"Мы сейчас не имеем преимущества над врагом на этом участке фронта. У врага, после того, как он прошел Селидово, очевидное направление движения — это Курахово для того, чтобы построить плацдарм и дальше продвигаться на Покровск. И сейчас преимущество и инициатива на стороне врага", — говорит Фокусу Нарожный.

По его словам, в первую очередь, это произошло из-за недостатка людей и боеприпасов на фронте, превосходства врага в воздухе, использования КАБов.

Эксперт отметил, что сейчас самое горячее направление на фронте — это Покровское, тогда как в районе Покровска и Курахово происходит около 60% всех боестолкновений, на втором месте — Лиманское направление, где за сутки доходит до 60 боестолкновений. Тогда как на всех других участках фронта ситуация спокойнее.

Он отметил, что на Покровском направлении противник сосредоточил все свои боеспособные подразделения, тогда как на других участках фронта наблюдается нехватка людей.

По словам украинского военного из 25-й ОПДБр с позывным "Мучной", большая активность врага сконцентрирована на фланге от Курахово.

"Сейчас в лобовую россияне не идут, пытаются небольшими группами поддавливать, однако мало, что из этого работает. Поэтому противник решил поджимать из района Берестков, где он уже овладел холмом, дальше за ним идет железная дорога. Если он закрепится и пройдет сквозь нее, то выйдет на Старые Терны, которые находятся северо-западнее города", — сказал Фокусу "Мучной".

В результате северный фланг будет под огневым натиском врага. В городе оставаться будет очень опасно, поскольку будет плотно работать артиллерия. Также противник проводит атаки на населенный пункт Дальнее, который расположен севернее Курахово. По мнению военнослужащего, цель россиян — перерезать трассу сообщения Успеновка — Курахово и обойти с фланга, тем самым нанести удар с юга и севера.

"Город будет простреливаться с обеих сторон, пока наши казаки держатся, но отходить придется непременно", — отметил он.

РФ может окружить Курахово?

Военный эксперт, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь сообщил Фокусу, что пока не видит причин говорить об окружении Курахово, но если противник прорвет фронтально, то это уже будет не окружение. Однако препятствие для врага создает река Сухие Ялы.

"Есть Сухие Ялы — река, которая создает достаточно неплохие оборонительные возможности, если россияне будут наступать с юга на север. На севере, действительно, они могут занять водохранилище в районе Берестки, Старых Терн, где река Волчья. Но это же не значит, что Курахово сразу падет. Врагу надо еще будет поработать с водными преградами, а это, как правило, не очень просто", — сказал Самусь.

По его словам, для окружения населенного пункта ВС РФ нужно проводит "достаточно мощную операцию". В частности, противник наступает из Ясной Поляны в сторону Константинополя и Андреевки. Так он хочет обойти реку Сухие Яры, однако удастся ли это ему сделать зависит только от ВСУ.

Вероятные планы врага в случае захвата Курахово

В случае захвата Курахово вероятно враг пойдет на Покровск, также возможен натиск противника на Мирноград. По мнению Романа Погорелого, противник может пойти дальше и зайти в тыл Великой Новоселке. В результате южная часть Донбасса, где сейчас проходит линия боевого соприкосновения, может перейти в руки врага, и тот будет двигаться дальше.

А вот по мнению "Мучного", в случае захвата города, ВС РФ не пойдут на Покровск. Ведь для этой вражеской группировки не стоит такая задача, зато россияне хотят дойти до границ Донецкой области. А за покровскую агломерацию отвечают другие группы. На Покровск могут пойти те, кто давят из Вишневого западнее Селидово, и те, кто не могут пробить украинскую оборону, где стоит 25-я ОПДБр, западнее Новогродовки и Лисовки.

Как улучшить ситуацию в районе Курахово

Роман Погорелый убежден, что улучшить ситуацию в районе Курахово можно, если Силы обороны сдержат врага. Аналитик уточнил, что "ложь всех погубит". В частности, если действительная ситуация на местах не будет соответствовать той, которая поступает в докладах, и командование не будет понимать реальный ресурс подразделений, которые отправляет усиливать, удерживать позиции в тот момент, когда людей нет, то ситуация точно не улучшится. Он отметил, что это не основная проблема, но является частью всех, которые имеют последствия.

Михаил Самусь убежден, что для того, чтобы улучшить ситуацию в районе Курахово украинской армии нужны дальнобойные средства для самолетов F-16, которые будут сбивать российские Су-34. Тогда как мобилизация миллиона человек, по его мнению, не даст никакого эффекта, ведь нужны средства, боевые возможности, которые будут давать возможность остановить наступление ВС РФ по всему фронту.

Павел Нарожный отметил, что массовое использование врагом КАБов разъедает украинскую оборону, поэтому срочно нужны средства для сбивания их носителей. Также улучшить ситуацию можно если увеличить количество мобилизованных людей, улучшить их подготовку в учебных центрах.

Кроме того не следует забывать об артиллерийских возможностях врага — россияне держат большой темп в количестве выстрелов, и продвигаются, потому что уничтожают абсолютно все до чего могут дотянуться — все дома, укрепления.

Эксперт считает, что украинцам нужно отвечать на такие действия россияне, поэтому нужно большое количество снарядов, артиллерийских установок. Однако союзники поставляют такое оружие не очень быстро. Тогда как пехотой артиллерию не остановишь.

"Сейчас тяжелая ситуация, но нет никакого обрушения фронта, неконтролируемого отступления и так далее. Да, мы теряем территорию, но это происходит в контролируемом формате, скажем так", — подытожил Нарожный.

Зато "Мучной" считает, что в районе Курахово улучшить ситуацию не получится, ведь фронт здесь проваливается.

"С каждым днем враг усиливает атаки и пытается продвигаться по 1-2 километра вперед, особенно на юге", — сказал он.

Напомним, 6 ноября начальник отделения коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Александр Неизвестный сообщил, что в зоне ответственности 46-й ОАеМБр на Кураховском направлении врагу пока не удалось захватить новые позиции, но продолжаются постоянные попытки взять больше.

В тот же день аналитики DeepState рассказали, что россияне заходят все дальше на запад от Курахово. На этом направлении враг имеет успехи рядом с двумя селами, расположенными западнее Угледара.