РФ заходить у Курахове? Що відбувається на цій ділянці фронту та що задумав ворог

Російські військові посилили тиск на Курахове Донецької області новими напрямками, що ставить під загрозу логістику до міста. Фокус розповідає детальну інформацію про обстановку на цій ділянці фронту та пояснює, куди можуть піти окупанти в разі захоплення міста.

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Аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Острівського.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зауважив, що траса Н-15 Запоріжжя — Донецьк є головним логістичним шляхом, по якому постачається все, що необхідне Силам оборони, які знаходяться в Кураховому та біля нього.

"Якщо ворог її переріже, то треба буде підвозити все необхідне іншими шляхи, скажімо, по бездоріжжю, полями. Це значно ускладнить логістику", — сказав Гетьман.

Фокус розібрався у тому, що відбувається в районі Курахового та чи можна покращити ситуацію на цій ділянці фронту.

Складна ситуація в районі Курахового

За словами співзасновник DeepState Роман Погорілий, росіяни намагаються наступати у напрямку населених пунктів Іллінка й Берестки, що є частковим перекриттям логістики й взяттям під контроль північної частини населеного пункту.

Окупанти постійно фігурують в районах Новодмитрівки, Вознесенки, Новоселидівки та намагаються прорватися технікою, піхотою й закріплюються у посадках, хочуть брати позиції й тиснуть.

"Але більш масштабніші плани у них південніше, в районі населених пунктів Ясна Поляна, Максимівка, Трудове, де у них проходить лінія бойового зіткнення. Вони направляються в сторону траси Запоріжжя — Донецьк. Якщо вони на неї вийдуть, як не фізично, то просто вогневим контролем, то заберуть логістику, основне місце пересування в бік Курахового і з нього, місто опиниться в дуже критичній ситуації", — каже Фокусу Погорілий.

За його словами, якщо в такому випадку українські бійці зможуть просуватися трасою Запоріжжя — Донецьк, то це буде лотерея, адже в будь-який момент може "прилетіти".

"Це небезпечно, це ускладнює рух та ситуацію. Як і заходити з якимось постачанням, так і виходити з міста в погіршеній ситуації буде дуже важко і, звичайно, з втратами, якщо дійти до такого рівня", — повідомив аналітик.

Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що Курахове — це частина ворожого наступу на Покровськ. Зокрема, це одна ділянка фронту Покровськ — Курахове — Селидове.

"Ми зараз не маємо переваги над ворогом на цій ділянці фронту. У ворога, після того, як він пройшов Селидове, очевидний напрямок руху — це Курахове для того, щоб побудувати плацдарм та далі просуватися на Покровськ. І зараз перевага та ініціатива на стороні ворога", — каже Фокусу Нарожний.

За його словами, в першу чергу, це сталося через нестачу людей та боєприпасів на фронті, перевагу ворога в повітрі, використання КАБів.

Експерт зазначив, що нині найгарячіший напрямок на фронті — це Покровський, тоді як в районі Покровська та Курахового відбувається близько 60% усіх боєзіткнень, на другому місці — Лиманський напрямок, де за добу доходить до 60 боєзіткнень. Тоді як на всіх інших ділянках фронту ситуація спокійніша.

Він наголосив, що на Покровському напрямку противник зосередив всі свої боєздатні підрозділи, тоді як на інших ділянках фронту спостерігається нестача людей.

За словами українського військового з 25-ї ОПДБр з позивним "Мучной", більша активність ворога сконцентрована на фланзі від Курахового.

"Зараз у лобову росіяни не йдуть, намагаються невеликими групами піддавлювати, проте мало, що з цього працює. Тож противник вирішив підтискати з району Берестків, де він вже опанував пагорб, далі за ним йде залізка. Якщо він закріпиться та пройде крізь неї, то вийде на Старі Терни, які знаходяться північно-західніше від міста", — сказав Фокусу "Мучной".

У результаті північний фланг буде під вогневим натиском ворога. В місті залишатися буде дуже небезпечно, оскільки щільно працюватиме артилерія. Також противник проводить атаки на населений пункт Дальнє, який розташований північніше Курахового. На думку військовослужбовця, мета росіян — перерізати трасу сполучення Успенівка — Курахове й обійти з флангу, тим самим завдати удар з півдня та півночі.

"Місто буде прострілюватися з обох боків, поки наші козаки тримаються, але відходити доведеться неодмінно", — зазначив він.

РФ може оточити Курахове?

Військовий експерт, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь повідомив Фокусу, що поки не бачить причин говорити про оточення Курахового, але якщо противник прорве фронтально, то це вже буде не оточення. Проте перешкоду для ворога створює річка Сухі Яли.

"Є Сухі Яли — річка, яка створює досить непогані оборонні можливості, якщо росіяни наступатимуть з півдня на північ. На півночі, дійсно, вони можуть зайняти водосховище в районі Берестки, Старих Терн, де річка Вовча. Але це ж не означає, що Курахове відразу впаде. Ворогу треба ще буде попрацювати з водними перешкодами, а це, як правило, не дуже просто", — сказав Самусь.

За його словами, для оточення населеного пункту ЗС РФ потрібно проводить "досить потужну операцію". Зокрема, противник наступає з Ясної Поляни в бік Костянтинополя та Андріївки. Так він хоче обійти річку Сухі Яри, проте чи вдасться це йому зробити залежить лише від ЗСУ.

Ймовірні плани ворога в разі захоплення Курахового

В разі захоплення Курахового ймовірно ворог піде на Покровськ, також можливий натиск противника на Мирноград. На думку Романа Погорілого, противник може піти далі та зайти в тил Великій Новосілці. В результаті південна частина Донбасу, де зараз проходить лінія бойового зіткнення, може перейти в руки ворога, і той рухатиметься далі.

А от на думку "Мучного", в разі захоплення міста, ЗС РФ не підуть на Покровськ. Адже для цього ворожого угрупування не стоїть така задача, натомість росіяни хочуть дійти до кордонів Донецької області. А за покровську агломерацію відповідають інші групи. На Покровськ можуть піти ті, хто давлять з Вишневого західніше Селидового, та ті, хто не можуть пробити українську оборону, де стоїть 25-та ОПДБр, західніше Новогродівки й Лисівки.

Як покращити ситуацію в районі Курахового

Роман Погорілий переконаний, що покращити ситуацію в районі Курахового можна, якщо Сили оборони стримають ворога. Аналітик уточнив, що "брехня всіх погубить". Зокрема, якщо реальна ситуація на місцях не відповідатиме тій, яка надходить у доповідях, і командування не буде розуміти реальний ресурс підрозділів, які відправляє підсилювати, утримувати позиції в той момент, коли людей немає, то ситуація точно не покращиться. Він наголосив, що це не основна проблема, але є частиною всіх, які мають наслідки.

Михайло Самусь переконаний, що для того, аби покращити ситуацію в районі Курахового українському війську потрібні далекобійні засоби для літаків F-16, які збиватимуть російські Су-34. Тоді як мобілізація мільйона людей, на його думку, не дасть ніякого ефекту, адже потрібні засоби, бойові спроможності, які даватимуть можливість зупинити наступ ЗС РФ по всьому фронту.

Павло Нарожний наголосив, що масове використання ворогом КАБів розʼїдає українську оборону, тому терміново потрібні засоби для збиття їх носіїв. Також покращити ситуацію можна якщо збільшити кількість мобілізованих людей, покращити їхню підготовку в навчальних центрах.

Крім того не слід забувати про артилерійські можливості ворога — росіяни тримають великий темп в кількості пострілів, і просуваються, бо знищують абсолютно все до чого можуть дотягнутися — всі будинки, укріплення.

Експерт вважає, що українцям потрібно відповідати на такі дії росіяни, тому потрібна велика кількість снарядів, артилерійських установок. Проте союзники постачають таку зброю не дуже швидко. Тоді як піхотою артилерію не зупиниш.

"Зараз важка ситуація, але немає ніякого обрушення фронту, неконтрольованого відступу тощо. Так, ми втрачаємо територію, але це відбувається в контрольованому форматі, скажімо так", — підсумував Нарожний.

Натомість "Мучной" вважає, що в районі Курахового покращити ситуацію не вийде, адже фронт тут провалюється.

"З кожним днем ворог посилює атаки та намагається просуватися по 1-2 кілометри вперед, особливо на півдні", — сказав він.

Нагадаємо, 6 листопада начальник відділення комунікацій 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Олександр Невідомий повідомив, що в зоні відповідальності 46-ї ОАеМБр на Курахівському напрямку ворогу поки не вдалося захопити нові позиції, але тривають постійні спроби взяти більше.

Того ж дня аналітики DeepState розповіли, що росіяни заходять все далі на захід від Курахового. На цьому напрямку ворог має успіхи поруч із двома селами, розташованими західніше Вугледара.