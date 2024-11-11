Главком ВСУ Сырский усилит подразделения на Кураховском направлениях, — Зеленский

Ситуацию на фронте возле Курахово и Покровска Владимир Зеленский назвал самой сложной. Кроме того, президент отметил, что ВСУ сдерживают 50-тысячную вражескую группировку на Курщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о значительном усилении обороны Кураховского и Покровского направлений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после того, как провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 11 ноября.

"До Ставки заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений — Кураховского и Покровского", — написал Владимир Зеленский.

Также президент добавил, что бойцы ВСУ продолжают сдерживать 50-тысячную российскую группировку в Курской области и не позволяют врагу приблизиться к украинской границе на этом участке фронта.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о решении по усилению украинской ПВО. В регионах, где сосредоточены приоритетные цели для российских обстрелов, увеличат количество мобильных огневых групп, а также продолжат совершенствовать их оснащение и подготовку.

Президент сообщил, что услышал перспективные технологические решения по комплексной программе противодействия российским управляемым авиабомбам.

"Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения", — отметил Зеленский.

Напомним, Фокус выяснил, что сейчас происходит на Кураховском направлении, в чем сложность фронта на этом участке и насколько велик риск окружения города.

В тот же день доброволец 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что ВС РФ взорвали Кураховскую дамбу. По словам военного, в результате подрыва подтопило несколько сел, и перемещение военной техники по грунтовым дорогам вокруг них пока ограничено.

Также 11 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ключевые задачи ВСУ в Курской области. Главком объяснял, что операция на Курщине помогает замедлять наступление противника на других участках фронта.