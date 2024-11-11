Головком ЗСУ Сирський посилить підрозділи на Курахівському напрямку, — Зеленський

Ситуацію на фронті біля Курахового та Покровська Володимир Зеленський назвав найскладнішою. Крім того, президент зазначив, що ЗСУ стримують 50-тисячне вороже угруповання на Курщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про значне посилення оборони Курахівського та Покровського напрямків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після того, як провів засідання Ставки верховного головнокомандувача 11 листопада.

"До Ставки заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського. Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського", — написав Володимир Зеленський.

Також президент додав, що бійці ЗСУ продовжують стримувати 50-тисячне російське угруповання в Курській області та не дозволяють ворогу наблизитися до українського кордону на цій ділянці фронту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо посилення української ППО. У регіонах, де зосереджені пріоритетні цілі для російських обстрілів, збільшать кількість мобільних вогневих груп, а також продовжать удосконалювати їхнє оснащення та підготовку.

Президент повідомив, що почув перспективні технологічні рішення щодо комплексної програми протидії російським керованим авіабомбам.

"Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Фокус з'ясував, що зараз відбувається на Курахівському напрямку, в чому складність фронту на цій ділянці та наскільки великим є ризик оточення міста.

У той самий день доброволець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив, що ЗС РФ підірвали Курахівську дамбу. За словами військового, внаслідок підриву підтопило кілька сіл, і переміщення військової техніки ґрунтовими дорогами навколо них наразі обмежене.

Також 11 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ключові задачі ЗСУ в Курській області. Головком пояснював, що операція на Курщині допомагає сповільнювати наступ противника на інших ділянках фронту.