РФ планує підірвати дамбу в Запорізькій області й звинуватити Україну, — Цаплієнко (скриншоти)

Російський Telegram-канал з повідомленням на колаборанта Володимира Рогова повідомляє про "масований удар по дамбі в Василівці".

Росія планує підірвати дамбу в Запорізькій області та звинуватити в цьому Україну. Про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Р*сня, схоже, збирається підірвати дамбу у Запорізькій області і звинуватити в цьому Україну", — написав він та додав скриншот повідомлення "РИА Новости".

Фото: Скриншот

"РИА Новости" повідомляють про "підготовку ЗСУ масованого удару по дамбі в Запорізькій області".

"ЗСУ готують масований удар по дамбі у Василівці Запорізької області, заявив РИА Новости Рогов. За його словами, Київ готується до терористичного акту, щоб ускладнити обстановку у прифронтовому місті", — йдеться в ньому.

Фото: Скриншот

Зазначимо, що Василівка Запорізької області окупована з 2022 року. До Василівського району входять більш як десять громад.

Ситуація в Василівці Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, що у понеділок, 11 листопада, російські війська підірвали Курахівську дамбу. В результаті підриву водосховища було підтоплено кілька населених пунктів у напрямку села Богатир Донецької області. Наразі дороги залишаються придатними для використання, але переміщення бронетехніки ґрунтовими дорогами навколо згаданих населених пунктів обмежене.

Унаслідок підриву греблі Курахівського водосховища станом на 16:00 рівень води в річці Вовча у межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри. За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, підрив дамби несе загрозу жителям населених пунктів. В ОВА наразі моніторять рівень води у річці та готові до будь-якого розвитку подій.

Фокус писав про можливі наслідки підриву Курахівської дамби. Підтоплень наразі не зафіксовано, однак вони цілком можливі.