РФ планирует взорвать дамбу в Запорожской области и обвинить Украину, — Цаплиенко (скриншоты)

Российский Telegram-канал с сообщением на коллаборанта Владимира Рогова сообщает о "массированном ударе по дамбе в Васильевке".

Россия планирует взорвать дамбу в Запорожской области и обвинить в этом Украину. Об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Р*сня, похоже, собирается взорвать дамбу в Запорожской области и обвинить в этом Украину", — написал он и добавил скриншот сообщения "РИА Новости".

Фото: Скриншот

"РИА Новости" сообщают о "подготовке ВСУ массированного удара по плотине в Запорожской области".

"ВСУ готовят массированный удар по плотине в Васильевке Запорожской области, заявил РИА Новости Рогов. По его словам, Киев готовится к террористическому акту, чтобы осложнить обстановку в прифронтовом городе", — говорится в нем.

Фото: Скриншот

Отметим, что Васильевка Запорожской области оккупирована с 2022 года. В Васильевский район входят более десяти громад.

Ситуация в Васильевке Фото: DeepStateMAP

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, российские войска взорвали Кураховскую дамбу. В результате подрыва водохранилища было подтоплено несколько населенных пунктов в направлении села Богатырь Донецкой области. Сейчас дороги остаются пригодными для использования, но перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг упомянутых населенных пунктов ограничено.

В результате подрыва плотины Кураховского водохранилища по состоянию на 16:00 уровень воды в реке Волчья в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра. По информации председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина, подрыв дамбы несет угрозу жителям населенных пунктов. В ОГА сейчас мониторят уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий.

Фокус писал о возможных последствиях подрыва Кураховской дамбы. Подтоплений пока не зафиксировано, однако они вполне возможны.