Підрив дамби і Гуляйполе: в DeepState розклали по поличках "наступ РФ" на Запоріжжя

Зараз великої активності в районі Кам'янська не простежується, але між тим, готуватися до будь-яких подій не завадить. Так само незмінною є ситуація в Роботиному, стверджують аналітики.

В мережі останніми тижнями почала ширитися інформація про підготовку росіянами наступу на Запорізьку область. Окрема інформація з цього приводу вводить людей в оману та деструктив. Аналітики DeepState окреслили основні моменти, щоб прояснити ситуацію з "наступом на Запоріжжя".

"Вже близько місяця суспільство чує про "великий" наступ на Запоріжжя, який може початися в районі Василівки, а саме в Кам'янському. Абсолютно невідомо, на чому ґрунтується дана заява, адже такого великого накопичення в районі Василівки, як про це говорять — не спостерігається. Там певний час перебувають дві десантно-штурмові дивізії, одна з яких частково була перекинута в інший район, а також засвітився новий полк, зібраний зі зброду", — повідомляють аналітики.

Вони зауважують, що зараз великої активності в районі Кам'янська не простежується, але між тим, готуватися до будь-яких подій не завадить. Так само, стверджують аналітики, незмінною є ситуація в Роботиному, де теж поки не помітно жодних загострень.

Також в DeepState прокоментували поширені заяви щодо підриву росіянами дамби у Василівці Запорізької області.

"Вчора мережею активно почала ширитися заява, що м*сковити хочуть підірвати дамбу у населеному пункті Василівка. Однак, ми так і не зрозуміли, як можна це зробити з дамбою, яка вже до цього була підірвана у 2022 році, і де майже немає води", — йдеться в повідомленні.

Окремо аналітики розклали по поличках інформацію щодо чуток про "наступ на Запоріжжя" та згадки в цьому контексті Гуляйполя, де нібито ворог активізувався. В DeepState кажуть, що ці події пов'язують через незнання географії та з просуванням росіян в районі Рівнополя-Новодарівки і спроб прорватися зі Старомайорська в Макарівку.

"По-перше, Рівнопіль, Новодарівка та Макарівка — це Донецька область і географічно далеко не південь. По-друге, ці два населені пункти аж ніяк не в районі Гуляйполя і навіщо згадувати цей населений пункт — невідомо. По-третє, взагалі не зрозуміло, навіщо в цьому контексті згадувати Запорізьку область, яка дійсно проходить прям біля Рівнополя, але не є підставою для заяв про "наступ на Запоріжжя", — пояснили аналітики.

Вони наголосили, що інформаційне поле — це дуже важлива складова впливу на суспільство.

Нагадаємо, що 12 листопада Reuters повідомило, що під Запоріжжя ЗС РФ перекинули штурмові підрозділи та майже в половину наростили удари керованими авіабомбами. Ворог провів розвідку і готовий наступати протягом найближчих кількох днів.