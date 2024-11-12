Подрыв дамбы и Гуляйполе: в DeepState разложили по полочкам "наступление РФ" на Запорожье

Сейчас большой активности в районе Каменска не прослеживается, но между тем, готовиться к любым событиям не помешает. Так же неизменной является ситуация в Роботино, утверждают аналитики.

В сети в последние недели начала распространяться информация о подготовке россиянами наступления на Запорожскую область. Отдельная информация по этому поводу вводит людей в заблуждение и деструктив. Аналитики DeepState обозначили основные моменты, чтобы прояснить ситуацию с "наступлением на Запорожье".

"Уже около месяца общество слышит о "большом" наступлении на Запорожье, которое может начаться в районе Васильевки, а именно в Каменском. Совершенно неизвестно, на чем основывается данное заявление, ведь такого большого накопления в районе Васильевки, как об этом говорят — не наблюдается. Там определенное время находятся две десантно-штурмовые дивизии, одна из которых частично была переброшена в другой район, а также засветился новый полк, собранный из сброду", — сообщают аналитики.

Они замечают, что сейчас большой активности в районе Каменска не прослеживается, но между тем, готовиться к любым событиям не помешает. Так же, утверждают аналитики, неизменной является ситуация в Роботино, где тоже пока не заметно никаких обострений.

Также в DeepState прокомментировали распространенные заявления о подрыве россиянами дамбы в Васильевке Запорожской области.

"Вчера по сети активно начало распространяться заявление, что м*сковиты хотят взорвать дамбу в населенном пункте Васильевка. Однако, мы так и не поняли, как можно это сделать с дамбой, которая уже до этого была взорвана в 2022 году, и где почти нет воды", — говорится в сообщении.

Отдельно аналитики разложили по полочкам информацию о слухах о "наступлении на Запорожье" и упоминания в этом контексте Гуляйполя, где якобы враг активизировался. В DeepState говорят, что эти события связывают из-за незнания географии и с продвижением россиян в районе Ровнополя-Новодаровки и попыток прорваться из Старомайорска в Макаровку.

"Во-первых, Ривнополь, Новодаровка и Макаровка — это Донецкая область и географически далеко не юг. Во-вторых, эти два населенных пункта отнюдь не в районе Гуляйполя и зачем упоминать этот населенный пункт — неизвестно. В-третьих, вообще не понятно, зачем в этом контексте упоминать Запорожскую область, которая действительно проходит прям возле Ровнополя, но не является основанием для заявлений о "наступлении на Запорожье", — пояснили аналитики.

Они отметили, что информационное поле — это очень важная составляющая влияния на общество.

Напомним, что 12 ноября Reuters сообщило, что под Запорожье ВС РФ перебросили штурмовые подразделения и почти в половину нарастили удары управляемыми авиабомбами. Враг провел разведку и готов наступать в течение ближайших нескольких дней