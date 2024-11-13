РФ запустила по Украине баллистику КНДР и 90 дронов: эта атака еще не массированная, — ЦПД

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко предупредил, что враг готов нанести массированный удар. Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за то, что ВСУ есть чем отбиваться.

Ночью на 13 ноября ВС РФ атаковали Украину с помощью ракет и дронов. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации, созданного СНБО, лейтенант Андрей Коваленко 13 ноября отметил, что эта комбинированная атака не была массированной.

"Впрочем, напомню, что для массированной атаки у врага все готово, россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает", — предупредил он.

Руководитель ЦПД отметил, что среди других воздушных целей были запущены баллистические ракеты KN23, полученные Россией от КНДР. Он заверил, что планы РФ "известны и понятны" Украине, поэтому будет противодействие.

Президент Владимир Зеленский также сообщил о комбинированном ударе по городам Украины и отметил "эффективный ответ" ПВО.

"Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также дроны. Всего около 90 ударных дронов атаковали Украину", — отметил он.

Лидер подчеркнул, что ВСУ есть чем защищать страну от террора, и поблагодарил за помощь партнерам.

"Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ — это, без преувеличения, быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО — это сохраненные жизни, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", — добавил Зеленский.

Напомним, в КГВА сообщали, что 13 ноября Киев впервые за 2,5 месяца оказался под ударом. Столицу атаковали крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

В Воздушных силах проинформировали, что всего в воздушном пространстве Украины было зафиксировано 96 целей. 90 из них — "Шахеды", также враг запустил по две зенитные, крылатые и баллистические ракеты.