РФ запустила по Україні балістику КНДР і 90 дронів: ця атака ще не масована, — ЦПД

Керівник ЦПД Андрій Коваленко попередив, що ворог готовий завдати масованого удару. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за те, що ЗСУ є чим відбиватися.

Уночі на 13 листопада ЗС РФ атакували Україну за допомогою ракет і дронів. Однак керівник Центру протидії дезінформації, створеного РНБО, лейтенант Андрій Коваленко 13 листопада наголосив, що ця комбінована атака не була масованою.

"Втім, нагадаю, що для масованої атаки у ворога все готово, росіяни накопичили крилаті ракети та продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує", — попередив він.

Керівник ЦПД зауважив, що серед інших повітряних цілей були запущені балістичні ракети KN23, отримані Росією від КНДР. Він запевнив, що плани РФ "відомі та зрозумілі" Україні, тож буде протидія.

Президент Володимир Зеленський також повідомив про комбінований удар по містах Україні, відзначивши "ефективну відповідь" ППО.

"Збили російські ракети, зокрема балістику, крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони. Загалом близько 90 ударних дронів атакували Україну", — зазначив він.

Лідер наголосив, що ЗСУ є чим захищати країну від терору, та подякував за допомогу партнерам.

"Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ — це, без перебільшення, бути рятівниками людей. Кожен такий прояв ефективності нашої ППО — це збережені життя, захищена інфраструктура. І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у КМВА повідомляли, що 13 листопада Київ вперше за 2,5 місяця опинився під ударом. Столицю атакували крилаті й балістичні ракети, а також безпілотники.

У Повітряних силах проінформували, що загалом у повітряному просторі України було зафіксовано 96 цілей. 90 з них — "Шахеди", також ворог запустив по дві зенітні, крилаті й балістичні ракети.