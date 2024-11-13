РФ масовано атакує Україну крилатими та балістичними ракетами: куди припав удар

Вдруге за тиждень противник підняв у повітря стратегічну авіацію. Якщо 11 листопада росіяни здійснили фальш-атаку, імітуючи пуски крилатих ракет, то 13 листопада окупанти випустили в напрямку України кілька ракет. Також для масованого удару росіяни задіяли балістичне озброєння.

Росіяни вдруге за тиждень підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і здійснили пуски в напрямку України крилатих ракет. Фокус зібрав усе, що відомо про дії противника.

О 03:21 у Повітряних силах повідомили про зліт одразу 6 бортів Ту-95МС з Оленєгорська і очікувалося, що ближче до 5 ранку вони прибудуть до пускових рубежів, що створює загрозу для українських регіонів. Паралельно ЗС РФ атакували міста по всій країні дронами-камікадзе.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" же повідомляв, що бортів у повітрі було 7 і найімовірніше, що виліт є бойовим. О 06:02 чотири борти, за його інформацією, здійснили пускові маневри у Волгоградській області, проте не було впевненості в тому, що пуски були реальні.

"Якщо пуски реальні — очікуємо ракети в нашому повітряному просторі протягом години-півтори", — ідеться в повідомленні.

У командуванні при цьому не писали нічого про можливі пуски ракет, лише потім констатувавши загрозу для деяких регіонів.

Борти, що залишилися, ближче до 7-ї ранку також здійснили пусковий маневр із району Каспійського моря, і протягом години, писав "Николаевский Ванек", ракети могли бути в повітряному просторі України.

Перші ракети над Україною: що відомо

О 06:48 крилаті ракети були зафіксовані в Чернігівській області в районі Ніжина і курс у них спочатку був південно-західний, після чого транзитом через Сумську область вони полетіли в бік Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Київської областей і зрештою на Київ. У результаті загроза перестала існувати.

До крилатих ракет додатково додалася балістика і пуски здійснювалися з Воронезької області та летіли ворожі об'єкти на столицю, як повідомили в Повітряних силах.

У Києві в результаті працювала протиповітряна оборона, написали в Київській міській військовій адміністрації, і звуки вибухів було чути в низці районів. Громадян закликали перебувати в укритті доти, доки існує небезпека.

У Повітряних силах і моніторингових каналах кілька разів попереджали про загрозу балістичних ракет для Києва і всі рази мешканці столиці могли чути роботу ППО. Попередньо інформації про руйнування чи постраждалих немає. Загалом було 4 повітряні об'єкти, які летіли в напрямку Києва.

Нагадаємо, вранці 11 листопада росіяни вже піднімали в повітря бомбардувальники Ту-95, але "передумали" атакувати. За даними командування, вранці також було зафіксовано злети винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Через загрозу масованого удару в деяких українських регіонах превентивно ввели аварійні відключення світла.

Пізніше в ЦПД РНБО пояснили мотиви росіян під час ранкової фальш-атаки. За словами Андрія Коваленка, противник готовий далі здійснювати терор щодо українців, для якого росіяни заздалегідь накопичили достатню кількість ракет.