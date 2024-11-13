РФ массированно атакует Украину крылатыми и баллистическими ракетами: куда пришелся удар

Второй раз за неделю противник поднял в воздух стратегическую авиацию. Если 11 ноября россияне осуществили фальш-атаку, имитируя пуски крылатых ракет, то 13 ноября оккупанты выпустили в направлении Украины несколько ракет. Также для массированного удара россияне задействовали баллистическое вооружение.

Россияне второй раз за неделю подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и осуществили пуски в направлении Украины крылатые ракеты. Фокус собрал все, что известно о действиях противника.

В 03:21 в Воздушных силах сообщили о взлете сразу 6 бортов Ту-95МС с Оленегорска и ожидалось, что ближе к 5 утра они прибудут к пусковым рубежам, что создает угрозу для украинских регионов. Параллельно ВС РФ атаковали города по всей стране дронами-камикадзе.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" же сообщал, что бортов в воздухе было 7 и вероятнее всего вылет является боевым. В 06:02 четыре борта, по его информации, совершили пусковые маневры в Волгоградской области, однако не было уверенности в том, что пуски были реальные.

"Если пуски реальные — ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве в течении часа-полтора", — говорится в сообщении.

В командовании при этом не писали ничего о возможных пусках ракет, лишь потом констатировав угрозу для некоторых регионов.

Оставшиеся борты ближе к 7 утра также совершили пусковой маневр с района Каспийского моря и в течение часа, писал "Николаевский Ванек", ракеты могли быть в воздушном пространстве Украины.

Первые ракеты над Украиной: что известно

В 06:48 крылатые ракеты были зафиксированы в Черниговской области в районе Нежина и курс у них сначала был юго-западный, после чего транзитом через Сумскую область они полетели в сторону Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей и в конце-концов на Киев. В результате угроза перестала существовать.

К крылатым ракетам дополнительно прибавилась баллистика и пуски осуществлялись с Воронежской области и летели вражеские объекты на столицу, как сообщили в Воздушных силах.

В Киеве в результате работала противовоздушная оборона, написали в Киевской городской военной администрации и звуки взрывов были слышны в ряде районов. Граждан призвали находиться в укрытии до тех пор, пока существует опасность.

В Воздушных силах и мониторинговых каналах несколько раз предупреждали об угрозе баллистических ракет для Киева и все разы жители столицы могли слышать работу ПВО. Предварительно информации о разрушениях или пострадавших нет. Всего было 4 воздушных объекта, которые летели в направлении Киева.

Напомним, утром 11 ноября россияне уже поднимали в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать. По данным командования, утром также были зафиксированы взлеты истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Из-за угрозы массированного удара в некоторых украинских регионах превентивно ввели аварийные отключения света.

Позже в ЦПД СНБО объяснили мотивы россиян в ходе утренней фальш-атаки. По словам Андрея Коваленко, противник готов дальше осуществлять террор в отношении украинцев, для которого россияне заранее накопили достаточное количество ракет.